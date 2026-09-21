Σχέδιο για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή επεξεργάζεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον προτείνει να διαθέσει 5 δισ. δολάρια ως αρχική αμερικανική συμμετοχή σε ένα ευρύτερο επενδυτικό σχήμα, το οποίο θα μπορούσε τελικά να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 10 δισ. δολαρίων. Οι πληροφορίες προέρχονται από Αμερικανούς και αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής, καθώς και από έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν αντίστοιχη χρηματοδοτική συνεισφορά από οκτώ εταίρους τους στην περιοχή: τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Το νέο επενδυτικό ταμείο σχεδιάζεται να φέρει την ονομασία Partnership for Allied Trust and Construction (Pact) και, με βάση την αμερικανική πρόταση, τη διαχείρισή του θα αναλάβει η Development Finance Corporation (DFC), ομοσπονδιακός οργανισμός των ΗΠΑ που χρηματοδοτεί επενδύσεις σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος η δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών

Πέρα από την αποκατάσταση αγωγών, διυλιστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημιές, βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθούν εναλλακτικές οδοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε οι χώρες της περιοχής να μην εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό από τα Στενά του Ορμούζ.

Η παρατεταμένη σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις ενεργειακές ροές της περιοχής, ενώ επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν πλήξει διυλιστήρια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου. Παράλληλα, οι δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς ενεργειακών φορτίων.

Χώρες του Κόλπου έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν τρόπους παράκαμψης των Στενών του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν μεγαλύτερα περιθώρια αξιοποίησης εναλλακτικών διαδρομών, σε αντίθεση με χώρες όπως το Κατάρ και το Κουβέιτ, οι οποίες παραμένουν σε μεγαλύτερο βαθμό εξαρτημένες από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση

Οι διαβουλεύσεις για τη δημιουργία του ταμείου δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι όροι του σχεδίου ενδέχεται να τροποποιηθούν. Παραμένει επίσης ασαφές εάν και πότε οι οκτώ χώρες που θέλει να προσελκύσει η Ουάσιγκτον θα συμφωνήσουν να συμμετάσχουν.

Αξιωματούχοι από τη Μέση Ανατολή εκφράζουν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει σε αυτή τη φάση ένα τόσο εκτεταμένο πρόγραμμα ανοικοδόμησης χωρίς προηγουμένως να έχει επιτευχθεί σταθερή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η ανησυχία επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο νέες ή επισκευασμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις να βρεθούν ξανά στο στόχαστρο επιθέσεων.

Το μέγεθος της απαιτούμενης ανοικοδόμησης εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από το αρχικό αμερικανικό κεφάλαιο. Ανάλυση της Rystad Energy ανεβάζει το δυνητικό κόστος αποκατάστασης των ενεργειακών και συναφών υποδομών της περιοχής έως τα 58 δισ. δολάρια, εκ των οποίων έως 50 δισ. ενδέχεται να αφορούν αποκλειστικά εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.