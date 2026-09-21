Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. μετέβη στον Βόλο το απόγευμα της Δευτέραε 21/09, προκειμένου να διερευνήσει υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ταχυδρόμου, ο ένστολος ελέγχεται για την πιθανή είσπραξη χρημάτων με αντάλλαγμα τη διευθέτηση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία φέρεται να οδήγησαν τους «Αδιάφθορους» στην υπόθεση. Ακολούθησε η μετάβαση στελεχών των Εσωτερικών Υποθέσεων στον Βόλο, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό αυστηρή μυστικότητα και την υπόθεση χειρίζονται τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν μεταβεί στην πόλη. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες που γίνονται γνωστές είναι περιορισμένες, ενώ, σύμφωνα με το τοπικό δημοσίευμα, αναλυτική ενημέρωση δεν έχει δοθεί ούτε σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.

Περισσότερα στοιχεία αναμένεται να γίνουν γνωστά μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση μέσα στις επόμενες ώρες.