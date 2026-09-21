Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ είναι ο Τομά Ερτέλ. Ο έμπειρος Γάλλος, ο οποίος έχει ανακοινωθεί από την Ένωση, έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Αφού μίλησε με τους ανθρώπους της ΑΕΚ που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, ο Ερτέλ σήμερα το πρωί Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στην συνέχεια θα μεταβεί στη «Sunel Arena», όπου θα συναντηθεί με τον Ντράγκαν Σάκοτα και με τους νέους του συμπαίκτες.

Θα ακολουθήσει η πρώτη του προπόνηση ως παίκτης της ΑΕΚ, ενώ το ντεμπούτο του θα το κάνει στην αναμέτρηση τον Ολυμπιακό, για το Super Cup στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.