Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χώρο εστίασης στο Αιγάλεω, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:50, στο πατάρι του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Λαύρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά περιορίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια, ενώ δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο πατάρι του καταστήματος. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.