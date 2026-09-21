Σαν σήμερα το 1976, σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό γέννησής του, γεννιέται στο Ρίο ντε Τζανέιρο ο Ρονάλντο Λουίς Ναζάριο ντε Λίμα. Ο άνθρωπος που το ποδόσφαιρο γνώρισε απλώς ως «Ρονάλντο» και πολύ σύντομα ως «το Φαινόμενο» γίνεται 50 ετών.

Στην πραγματικότητα είχε γεννηθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα, στις 18 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο η οικογένειά του δεν είχε χρήματα για να πληρώσει την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης και χρειάστηκε τέσσερις ημέρες για να τα συγκεντρώσει.

Ο ίδιος ο Ρονάλντο έχει διηγηθεί στη FIFA ότι ο γιατρός βοήθησε τη μητέρα του χωρίς αμοιβή και ότι ο πατέρας του τού πρόσφερε αργότερα τρία κιλά γαρίδες ως ευχαριστώ.

Από εκείνη τη φτωχή οικογένεια της Βραζιλίας θα ξεπηδούσε ένας επιθετικός που, στα καλύτερά του, έμοιαζε να παίζει με τους νόμους της φυσικής.

Ταχύτητα σπρίντερ, δύναμη, προσποίηση, ντρίμπλα σε ελάχιστο χώρο και η σχεδόν παράλογη ικανότητα να περνά τον τερματοφύλακα πριν σκοράρει. Στην Μπαρτσελόνα χρειάστηκε μόλις μία σεζόν για να πετύχει 47 γκολ σε 49 παιχνίδια. Το περίφημο γκολ του απέναντι στην Κομποστέλα, όταν διέσχισε το γήπεδο περνώντας αντιπάλους που προσπαθούσαν μάταια να τον σταματήσουν, έκανε ακόμη και τον προπονητή του, Μπόμπι Ρόμπσον, να πιάσει το κεφάλι του.

Και ύστερα ήρθαν τα γόνατα. Τον Απρίλιο του 2000, στην επιστροφή του με την Ίντερ έπειτα από σοβαρό τραυματισμό, έμεινε στο γήπεδο μόλις έξι λεπτά πριν υποστεί νέα καταστροφική ρήξη στο δεξί γόνατο. Για σχεδόν δύο χρόνια η καριέρα του έμοιαζε να έχει τελειώσει.

Το 2002 όμως επέστρεψε στο Μουντιάλ και έδωσε μία από τις πιο εντυπωσιακές απαντήσεις στην ιστορία του αθλητισμού: οκτώ γκολ, πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και δύο γκολ στον τελικό απέναντι στη Γερμανία για το 2-0 και το πέμπτο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας.

Έκλεισε την καριέρα του με δύο Χρυσές Μπάλες, τρία βραβεία FIFA World Player of the Year και 15 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

480 π.Χ.: Σύμφωνα με μία από τις επικρατέστερες χρονολογήσεις, διεξάγεται η Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο ελληνικός στόλος, με πρωταγωνιστή τον Θεμιστοκλή, συντρίβει τον περσικό στόλο του Ξέρξη Α΄, σε μία από τις καθοριστικότερες συγκρούσεις των Περσικών Πολέμων.

1862: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν εκδίδει την προκαταρκτική Διακήρυξη Χειραφέτησης, ανακοινώνοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου 1863 οι σκλάβοι στις περιοχές που θα εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε εξέγερση κατά της Ένωσης θα κηρύσσονταν ελεύθεροι.

1888: Η National Geographic Society δημοσιεύει το πρώτο τεύχος του National Geographic, μόλις οκτώ μήνες μετά την ίδρυσή της. Το περιοδικό θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την επιστήμη, την εξερεύνηση, τη γεωγραφία και τη φωτογραφία.

1912: Καταπλέει στην Ελλάδα το υποβρύχιο «Δελφίν», στις 22 Σεπτεμβρίου με το τότε ισχύον παλαιό ημερολόγιο — 5 Οκτωβρίου με το νέο. Λίγους μήνες αργότερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη καταγεγραμμένη πολεμική επίθεση υποβρυχίου με τορπίλη.

1939: Στο κατεχόμενο Μπρεστ της Πολωνίας πραγματοποιείται η επίσημη παράδοση της πόλης από τη ναζιστική Γερμανία στη Σοβιετική Ένωση. Γερμανικά στρατεύματα παρελαύνουν παρουσία σοβιετικών δυνάμεων και των διοικητών Γκουντέριαν και Κριβοσέιν, μετά τη συμφωνία Μολότοφ-Ρίμπεντροπ.

1980: Το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν εισβάλλει στο Ιράν, αρχίζοντας τον Πόλεμο Ιράν–Ιράκ. Η σύγκρουση θα διαρκέσει οκτώ χρόνια και θα αφήσει πίσω της εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς.

1994: Προβάλλεται στο NBC το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Τα Φιλαράκια» (Friends). Η κωμωδία θα διαρκέσει δέκα σεζόν και θα εξελιχθεί σε μία από τις δημοφιλέστερες και πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές σειρές παγκοσμίως.

1996: Στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με 41,49% και 162 έδρες, έναντι 38,12% και 108 εδρών της Νέας Δημοκρατίας του Μιλτιάδη Έβερτ.

2001: Ο Αντώνης Φώτσης εντάσσεται στους Memphis Grizzlies και τη σεζόν 2001-2002 γίνεται ο πρώτος μπασκετμπολίστας γεννημένος στην Ελλάδα που αγωνίζεται στο NBA, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες γενιές Ελλήνων παικτών.

Γεννήσεις

1951 – Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ (David Coverdale), Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης, γνωστός ως η φωνή των hard rock συγκροτημάτων Whitesnake και Deep Purple. Με τεράστια εμπορική επιτυχία χάρη σε singles όπως «Here I Go Again» και «Is This Love», έγινε σύμβολο της δεκαετίας του ’80. Διετέλεσε βασικός frontman των Deep Purple (1973–1976), ενώ η συνεργασία του με τον Jimmy Page σημείωσε επίσης μεγάλη απήχηση. Τιμήθηκε με είσοδο στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Deep Purple και συνολικά έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατ. δίσκους παγκοσμίως.

1957 – Νικ Κέιβ (Nick Cave), Αυστραλός ρόκερ, συνθέτης, συγγραφέας και ηγέτης των Nick Cave and the Bad Seeds, γνωστός για τη χαρακτηριστική μπάσα φωνή και τα σκοτεινά, λυρικά θέματα που αγγίζουν την αγάπη, τη θρησκεία, τη βία και τον θάνατο. Η καριέρα του ξεκίνησε με τους Birthday Party, ενώ με τους Bad Seeds έγραψε ιστορία με επιτυχίες όπως «The Mercy Seat», «Where the Wild Roses Grow» και «Into My Arms». Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε ως συγγραφέας, σεναριογράφος και συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, εμπνέοντας ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών.

1958 – Αντρέα Μποτσέλι (Andrea Bocelli), Ιταλός τενόρος με παγκόσμια ακτινοβολία, γνωστός για τη συγκλονιστική φωνή και τη γεφύρωση της όπερας με τη σύγχρονη ποπ. Έχασε τελείως την όρασή του στα 12 έπειτα από ατύχημα, αλλά ακολούθησε το όνειρό του, κατακτώντας τη διεθνή σκηνή με επιτυχίες όπως «Con te Partirò» και συνεργασίες με Παβαρότι και Σελίν Ντιόν. Έχει πουλήσει πάνω από 90 εκατομμύρια δίσκους και τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

1976 – Ρονάλντο (Ronaldo Luís Nazário de Lima), Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής με το προσωνύμιο «Φαινόμενο», γέννημα του Ρίο ντε Ζανέιρο και κορυφαίος επιθετικός της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000. Αγωνίστηκε σε Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Ρεάλ και Μίλαν, κατέκτησε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (1994, 2002) και αναδείχθηκε τρεις φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο από τη FIFA. Ξεχώρισε για ταχύτητα, ντρίμπλα και το ένστικτο του σκόρερ, πραγματοποιώντας ρεκόρ σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο και αφήνοντας ανεξίτηλη σφραγίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Θάνατοι

1828 – Σάκα Ζούλου (Shaka Zulu), ο χαρισματικός και αμφιλεγόμενος ηγέτης της φυλής των Ζουλού στη νότια Αφρική, ιδρυτής της αυτοκρατορίας των Ζουλού. Μέσα σε λίγα χρόνια (1816–1828) κατάφερε να ενώσει δεκάδες φυλές, δημιουργώντας ένα από τα ισχυρότερα κράτη στην αφρικανική ήπειρο, με καινοτόμες στρατιωτικές τακτικές και πειθαρχία. Παράλληλα, σφράγισε την εποχή του με βίαιες πρακτικές, ενώ δολοφονήθηκε από τους ετεροθαλείς αδελφούς του το 1828, αφήνοντας ισχυρή στρατιωτική και πολιτισμική κληρονομιά στη Νότια Αφρική.

1991 – Γιάννης Νεγρεπόντης (Γιάννης Ξυνοτρούλιας), Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας με σημαντική παρουσία στα σύγχρονα ελληνικά γράμματα. Γεννήθηκε στη Λάρισα και σπούδασε αρχαιολογία και δραματική τέχνη, ωστόσο αφοσιώθηκε κυρίως στη λογοτεχνία και το τραγούδι. Εκτοπίστηκε για τρία χρόνια στη Γυάρο και τη Λέρο κατά τη δικτατορία λόγω των αριστερών του φρονημάτων. Υπέγραψε εμβληματικούς στίχους του Λουκιανού Κηλαηδόνη, ενώ το έργο του αποτυπώνεται σε χαρακτηριστική πολιτική και κοινωνική ευαισθησία, με αιχμηρό χιούμορ και διακριτική δύναμη λόγου.

Φωκάς

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο)

Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου

Ημέρα των Χόμπιτ

Παγκόσμια Ημέρα Ρινόκερου

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας