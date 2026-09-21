Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσύλια, κοντά στη λίμνη Υλίκη στη Βοιωτία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:00 και για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος συμμετέχει στην επιχείρηση κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο, ενώ υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχουν υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.