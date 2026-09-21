Ο Φρίντριχ Μερτς βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πολιτική δοκιμασία της θητείας του, καθώς τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα σε κρατίδια της Γερμανίας άνοιξαν τη συζήτηση για τη δημοτικότητα της κυβέρνησης, τη στρατηγική του CDU και τη σταθερότητα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Ο ίδιος ο Γερμανός καγκελάριος παραδέχθηκε ότι τόσο η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης όσο και η προσωπική του εικόνα έπαιξαν ρόλο στις εκλογικές απώλειες του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), επιχείρησε όμως να περιορίσει τη συζήτηση περί αμφισβήτησης της ηγεσίας του.

«Γνωρίζω ότι σε αυτές τις κρατιδιακές εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ωστόσο ότι τα αίτια των αποτελεσμάτων «εκτείνονται πολύ πέρα από εμένα προσωπικά».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν έχει τεθεί ζήτημα αλλαγής προσώπου στην καγκελαρία, δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει την κυβερνητική πορεία και να προωθήσει νέες μεταρρυθμίσεις.

«Το δημοκρατικό μέλλον της χώρας» στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Ο Μερτς χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο «ιστορική πρόκληση» για τη Γερμανία και τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις στις ανησυχίες των πολιτών.

Αναφερόμενος στην άνοδο κομμάτων εκτός του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, υποστήριξε ότι στη Γερμανία βρίσκεται σε εξέλιξη μια βαθιά αλλαγή του κομματικού χάρτη.

Χωρίς να κατονομάσει άμεσα όλες τις δυνάμεις, αναφέρθηκε στην AfD και στην Αριστερά, σημειώνοντας ότι σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων στρέφεται προς κόμματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αμφισβητούν το υφιστάμενο κοινοβουλευτικό σύστημα και προτείνουν «ριζοσπαστικές και υπεραπλουστευμένες λύσεις».

Ο καγκελάριος παραδέχθηκε πάντως ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να δώσει πειστικές απαντήσεις σε αρκετά ζητήματα.

«Δεν έχουμε πλέον ικανοποιητικές απαντήσεις σε πάρα πολλά ερωτήματα και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε», ανέφερε.

Το SPD ζητά αλλαγή πορείας

Οι πιέσεις δεν προέρχονται μόνο από την αντιπολίτευση. Ο κυβερνητικός εταίρος του SPD εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός μετά τα εκλογικά αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος του κόμματος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει «ως έχει» και ζήτησε αλλαγές στην πολιτική της.

«Ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος με τις μεταρρυθμίσεις», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση στα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της πρωθυπουργού του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Μανουέλα Σβέζιγκ, η οποία αμφισβήτησε δημόσια την πολιτική αντοχή του Μερτς, δηλώνοντας: «Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ξανά».

AfD: «Αντικαταστήσαμε το CDU ως λαϊκό κόμμα»

Η AfD επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τα αποτελέσματα, παρουσιάζοντας την εκλογική της άνοδο ως ένδειξη αλλαγής του πολιτικού σκηνικού.

Η συμπρόεδρος του κόμματος Άλις Βάιντελ δήλωσε ότι η αποτυχία του CDU να ξεπεράσει το όριο του 5% σε κρατίδιο της ανατολικής Γερμανίας δείχνει, όπως υποστήριξε, ότι η AfD έχει πλέον αντικαταστήσει τους Χριστιανοδημοκράτες ως «λαϊκό κόμμα».

Παράλληλα, κάλεσε το CDU να επανεξετάσει την πολιτική του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD, δηλαδή την άρνηση συνεργασίας με το κόμμα της.

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος της AfD στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία Λάιφ-Έρικ Χολμ προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι ο Μερτς «δεν θα βγάλει τη χρονιά» ως καγκελάριος.

Η μάχη για το Βερολίνο και οι συγκρούσεις για τη στέγη

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει και η αλλαγή ισορροπιών στο Βερολίνο, όπου η Αριστερά εμφανίστηκε ενισχυμένη.

Ο Μερτς προανήγγειλε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κινηθεί νομοθετικά ώστε να αποτραπούν απαλλοτριώσεις μεγάλων εταιρικών χαρτοφυλακίων κατοικιών, μια πολιτική που είχε αποτελέσει βασική προεκλογική θέση της Αριστεράς.

Η Ελίφ Εράλπ, η οποία σύμφωνα με τα αποτελέσματα αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία της πόλης, επέμεινε ότι η κοινωνία ψήφισε υπέρ της αλλαγής και υπέρ της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Παράλληλα, ο Μερτς εξέφρασε ανησυχία για θέσεις που χαρακτήρισε αντισημιτικές και τόνισε ότι η ασφάλεια των Εβραίων στη Γερμανία αποτελεί βασική προτεραιότητα για το CDU.

Η Γερμανία μπροστά σε νέα πολιτική εποχή

Τα πρόσφατα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη μετατόπιση του γερμανικού πολιτικού σκηνικού, με τα παραδοσιακά κόμματα να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση από κόμματα διαμαρτυρίας τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά.

Ο Μερτς επιμένει ότι η απάντηση βρίσκεται στις μεταρρυθμίσεις και στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου. Οι εσωτερικές αντιδράσεις όμως δείχνουν ότι η επόμενη περίοδος θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τη συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού και την πολιτική επιρροή του CDU.