Σήμα εγρήγορσης για τους ανοδικούς κινδύνους του πληθωρισμού , αλλά και σαφή προειδοποίηση κατά των βιαστικών αποφάσεων έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο Bloomberg στο περιθώριο της συνόδου των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών στο Δουβλίνο.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές διαταραχές από την πλευρά της προσφοράς, την ώρα που η ζήτηση παραμένει ισχυρή, λόγω της δημοσιονομικής επέκτασης και της ταχείας αύξησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί σημαντικές δευτερογενείς επιδράσεις, ιδίως μέσω των μισθών, ωστόσο δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο ότι αυτή η εικόνα θα διατηρηθεί.

Ο διοικητής της ΤτΕ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο, εφόσον τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δείξουν νέα έξαρση του πληθωρισμού ή σημαντική άνοδο του ενεργειακού κόστους που θα οδηγήσει την οικονομία προς το δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ. Αντίθετα, σε περίπτωση αμφιβολιών, τάχθηκε υπέρ της αναμονής έως τον επόμενο κύκλο προβλέψεων.

«Δεν χρειάζεται να λάβουμε εσπευσμένες αποφάσεις», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μια επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο για προσωρινή παύση των αυξήσεων.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένουν οι τιμές της ενέργειας. Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε γρήγορη αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, περιορίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, χαρακτήρισε θετική για την αξιοπιστία της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια, υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο της Fed και του δολαρίου στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τέλος, σχετικά με τις πιέσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης και ειδικότερα τη διεύρυνση του γαλλογερμανικού spread, ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί μεγάλη αναταραχή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, υπενθυμίζοντας την εμπειρία του παρελθόντος από πολιτικές που δεν ήταν επαρκώς προσεκτικές.