Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τους ενισχυμένους βοριάδες, αλλά και τις βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους αναμένεται να είναι ισχυρές.

Η ΕΜΥ έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για την Τρίτη, ενώ προειδοποίηση για τα έντονα φαινόμενα εξέδωσε και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, 13 περιοχές της χώρας βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταβολής, με τις βροχές και τις καταιγίδες να παρουσιάζουν κατά τόπους μεγάλη ένταση και να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Οι 13 περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος, τοπικά ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε:

Ανατολική Μακεδονία

Τμήματα της Θράκης

Νότια Χαλκιδική

Σποράδες

Ανατολική και Βορειοανατολική Εύβοια

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στο Πήλιο

Περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου

Τμήματα της Ηπείρου

Τμήματα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Επτάνησα, πολύ τοπικά

Βόρεια Πελοπόννησο

Ανατολική Πελοπόννησο

Στις περιοχές αυτές αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ένταση των φαινομένων δεν αποκλείεται να προκαλέσει ακόμη και πλημμυρικά επεισόδια.

Τι καιρό θα κάνει στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανώς περάσματα καταιγίδων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, η Αττική δεν φαίνεται να συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα και θα καταγραφούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες

Η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή και στη θερμοκρασία, καθώς οι μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 26-28 βαθμούς Κελσίου.

Στους 29-30 βαθμούς θα φτάσει κατά τόπους ο υδράργυρος στα νότια πεδινά ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται έτσι να είναι ιδιαίτερα αισθητή, μετά το παρατεταμένο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών, με τις βροχές και τις καταιγίδες να κάνουν δυναμική επιστροφή σε αρκετές περιοχές της χώρας.