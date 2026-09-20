Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Μάκρη, κοντά στην περιοχή του Ζούμπερι.

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από μαντρί μέσα σε οικόπεδο και στη συνέχεια να επεκτάθηκε στη γύρω βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσε ενισχυμένη δύναμη της Πυροσβεστικής, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην οριοθέτηση της φωτιάς και στην αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της στην αγροτοδασική περιοχή.

Η αρχική εικόνα της πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Η κινητοποίηση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της βλάστησης που υπάρχει γύρω από το σημείο όπου εκδηλώθηκαν οι πρώτες φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το μέτωπο βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή και, στην παρούσα φάση, δεν αναφέρεται άμεσος κίνδυνος για σπίτια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί αποστολή μηνύματος από το 112 ούτε έχει ανακοινωθεί ανάγκη προληπτικής απομάκρυνσης κατοίκων. Δεν υπάρχουν επίσης πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό των δυνάμεων που επιχειρούν και την εξέλιξη της πυρκαγιάς.