Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι Αργολίδας.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης, με 46 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και σημαντική συνδρομή από αέρος.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της ζημιάς ή για τα αίτια εκδήλωσής της.