Βελτιωμένη καταγράφεται τις τελευταίες ώρες η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι (Κυριακή 20-09-2026) σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σητεία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά μόνο καπνογόνα σημεία και στο σημείο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να επιχειρούν και δύο εναέρια μέσα, καταφέρνοντας να κάνουν ρίψεις και σε δύσβατα σημεία.