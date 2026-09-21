Η κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 και ένας «Άλλος Κόσμος» συστήνεται στο τηλεοπτικό κοινό.

Τι συμβαίνει όταν ένας νομοταγής, καταπιεσμένος λογιστής αποφασίζει να κάνει την επανάστασή του; Εγκαταλείπει την παλιά του ζωή και αναζητά καταφύγιο σε ένα κάμπινγκ, παίρνοντας μαζί του τα δυο του παιδιά και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα. Η νέα πραγματικότητα όμως τον προσγειώνει απότομα: το νέο τους «σπίτι» είναι ένα ετοιμόρροπο τροχόσπιτο, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, Σοφοκλής, είναι ένας αλλόκοτος και επικίνδυνα απρόβλεπτος τύπος, και οι υπόλοιποι ένοικοι συνθέτουν την πιο εκκεντρική κοινότητα που συνάντησε ποτέ. Τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά όταν ο εφιάλτης του Ιορδάνη -ο προϊστάμενός του- εντοπίζει τα ίχνη του.

Καλώς ήρθατε στον «Άλλο Κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγο έξω από την Αθήνα, όπου η θερινή ραστώνη συναντά την κωμωδία, τα καλά κρυμμένα μυστικά και το αστυνομικό μυστήριο.

Τι θα δούμε απόψε στην πρεμιέρα του «Κάμπινγκ»:

Ο Ιορδάνης Γιαλαμάς, άβουλος σύζυγος, φιλήσυχος λογιστής, νομοταγής πολίτης, εγκαταλειμμένος από τη γυναίκα του Βιβή, μετακομίζει αιφνιδίως με τα παιδιά του, Εύα και Πέτρο, στον «Άλλο κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Στις λιγοστές αποσκευές τους, μόνο τα απολύτως απαραίτητα, αλλά και ένας σάκος με εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, «αδιευκρίνιστης» προέλευσης… Στο κάμπινγκ, τους υποδέχεται ο μυστήριος και αλλόκοτος Σοφοκλής, ιδιοκτήτης του «Άλλου κόσμου». Τους ξεναγεί και πέφτουν από έκπληξη σε έκπληξη, με επίλογο, το ανεκδιήγητο αχούρι-τροχόσπιτο που τους παραδίδει. Και ενώ όλα δείχνουν πώς δε γίνεται χειρότερα, εμφανίζεται από το πουθενά εκείνος που δεν πρέπει. Ο προϊστάμενος του Ιορδάνη, Πάρης, ο οποίος ανακαλύπτει τον σάκο με τα χρήματα.

Δείτε το trailer: