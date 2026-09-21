Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, οι εξελίξεις στις «Μπλε Ώρες» είναι καταιγιστικές. Εντάσεις και καβγάδες είναι σε καθημερινή βάση, ενώ οι ήρωες βιώνουν μεγάλες απώλειες. Στιγμές χαλάρωσης μετατρέπονται σε εφιάλτη και ο κίνδυνος παραμονεύει.

Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) συνειδητοποιεί ότι έχασε την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) οριστικά και ζητάει από τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) να την ξαναπροσλάβει στη δουλειά για να εξιλεωθεί, αλλά ο Φίλιππος είναι αρνητικός. Προκειμένου να ξεπεράσει τον χωρισμό τους, από αντίδραση βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Νίκης (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη).

Την ίδια ώρα, Εύα κι Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) προσπαθούν να χαρούν την απελευθέρωσή τους, αλλά οι δημοσιογράφοι καιροφυλαχτούν να αποκαλύψουν τη σχέση τους στις εφημερίδες και στο ίντερνετ. Ο Φίλιππος απαιτεί από τη Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) να σταματήσει να κάνει πλάτες στον Άγγελο, ενώ εκείνη υπερασπίζεται τον γιο της και τις επιλογές του.

Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) πιέζει την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) να προχωρήσει με το σχέδιο εξόντωσης του Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης), αλλά εκείνη προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Παράλληλα, η Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) πιέζει τον Πέτρο να ορίσουν ημερομηνία γάμου και ζητάει από την Εύα να γίνει κουμπάρα της.

Η Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) κι ο Ανδρέας (Κώστας Αποστολάκης) θυμούνται τα παλιά, ενώ η Εύα νιώθει άσχημα που είναι μες τα πόδια τους.

Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) πιέζει τον Σταύρο (Πασχάλης Τσαρούχας) να μην κλείσει τον φάκελο της υπόθεσης του Αλέκου (Χρήστος Λούλης). Η Στέλλα προσεγγίζει ξανά την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) κι αυτή τη φορά οι δυο φίλες μονιάζουν. Η Ολυμπία ξεκαθαρίζει στον Πέτρο ότι δεν θα κάνει κακό στον Δημήτρη.

Ο Πέτρος παραδίνεται στο σκοτεινό του πάθος κι η Ολυμπία φοβάται πως δίπλα της έχει έναν άνθρωπο, που πλέον δεν αναγνωρίζει. Η ένταση κορυφώνεται όταν εκείνος εμφανίζεται αργά τη νύχτα στο σπίτι τους και θέτει τη ζωή του Δημήτρη σε άμεσο κίνδυνο!

Ο αστυνόμος έρχεται αντιμέτωπος με μια τραγωδία που τον διαλύει ψυχολογικά. Μέσα στο σκοτάδι, μόνο η Ελένη μένει στο πλευρό του, αποδεικνύοντας πως η αληθινή αγάπη κι η πίστη δοκιμάζονται μόνο τις πιο δύσκολες στιγμές.

Ο Άγγελος κι η Εύα δραπετεύουν για λίγο από τα προβλήματά τους και ζουν τον έρωτά τους στη Σκιάθο, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Η ευτυχία τους όμως κρατά ελάχιστα, καθώς κάποιος τους αναγνωρίζει και ειδοποιεί τους παπαράτσι. Στο μεταξύ, η Στέλλα ξεσπά με σκληρά λόγια απέναντι στον Φίλιππο και μια οικογενειακή έκρηξη απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Κι ενώ η υπόθεση της δολοφονίας της Λίζας (Αναστασία Δρακά) μοιάζει «βαλτωμένη», η αστυνομία κάνει μια ανακάλυψη «σοκ», που ανατρέπει όλα όσα πίστευαν μέχρι τώρα.

Η Ολυμπία νιώθει τον κλοιό να στενεύει επικίνδυνα γύρω της, καθώς τα μυστικά της κινδυνεύουν να βγουν στο φως και, τρομοκρατημένη, κάνει κάτι που είχε ορκιστεί πως δεν θα τολμούσε ποτέ. Σηκώνει το τηλέφωνο και ζητάει απ’ τη μητέρα της να έρθει στο Πήλιο.

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

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