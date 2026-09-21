Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τετάρτης πήραν ο 76χρονος και η 21χρονη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου μετά το επεισόδιο στην Ακτή Βουλιαγμένης, που φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή μία ξαπλώστρα.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, καθώς σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση του 76χρονου δίνει μια διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν στην παραλία. Ο συνήγορός του, Νίκος Χατζής, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε χτύπημα σε βάρος του 82χρονου αλλά μόνο λεκτικός διαπληκτισμός, με την πλευρά του κατηγορουμένου να αναμένει πλέον τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

«Αρνείται τα πάντα. Ήταν μια άτυχη στιγμή», ανέφερε ο δικηγόρος του 76χρονου, επιμένοντας ότι «δεν τον έχει χτυπήσει καθόλου» και ότι το επεισόδιο ξεκίνησε με αφορμή μία ξαπλώστρα.

«Υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός» – Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ο Νίκος Χατζής ανέφερε ότι σε βάρος του εντολέα του ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ξεκαθαρίζοντας ότι ο 76χρονος αρνείται την κατηγορία.

«Ασκήθηκε ποινική δίωξη για το άρθρο 311 του Ποινικού Κώδικα, θανατηφόρα βλάβη δηλαδή. Είναι δύσκολο. Διανύουμε χαλεπούς καιρούς. Δηλαδή κάποιος κάνει ένα μπάνιο και κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος. Θα απαντήσει. Αρνείται τα πάντα. Ήταν μια άτυχη στιγμή», δήλωσε.

Σύμφωνα πάντα με την εκδοχή της υπεράσπισης, μεταξύ των δύο ανδρών υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση και όχι ξυλοδαρμός.

«Δεν τον έχει χτυπήσει καθόλου. Έγινε ένα επεισόδιο. Συνόδευε μια κυρία για μια ξαπλώστρα», υποστήριξε ο συνήγορος.

Στο επίκεντρο η ιατροδικαστική εξέταση

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 82χρονου και τα υπόλοιπα ευρήματα θα συνεκτιμηθούν από τις δικαστικές αρχές.

Ο συνήγορος του 76χρονου υποστήριξε ότι η πλευρά του αναμένει τα αποτελέσματα, αμφισβητώντας ότι υπήρξε πλήγμα.

«Περιμένουμε την ιατροδικαστική, να δούμε αν πράγματι το πλήγμα ήταν ικανό να επιφέρει θάνατο, αλλά δεν υπάρχει πλήγμα. Τουλάχιστον, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει καν. Υπήρχε ένα λεκτικό συμβάν», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, ο 82χρονος δεν πέθανε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Η υπεράσπιση αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς της ενώπιον της ανακρίτριας την Τετάρτη, οπότε έχουν κληθεί να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι.