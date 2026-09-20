Ένας καβγάς μεταξύ ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα κατέληξε σε τραγωδία, όταν ένας 82χρονος κατέρρευσε μετά από επεισόδιο με έναν 76χρονο και μία 21χρονη στη παραλία της Βουλιαγμένης.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν ο 76χρονος και η 21χρονη φίλη του ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον 82χρονο, με αφορμή τη χρήση μιας ξαπλώστρας.

Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 76χρονος για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η 21χρονη που ήταν μαζί του αφέθηκε ελεύθερη

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς οι εμπλεκόμενοι δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι προηγήθηκε.

«Μου έριξε μπουνιά στο σαγόνι», υποστηρίζει ο 76χρονος

Ο 76χρονος μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και περιέγραψε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Όπως υποστήριξε, ο 82χρονος είχε καταλάβει αρκετές καρέκλες και ξαπλώστρες, έχοντας τοποθετήσει προσωπικά αντικείμενα πάνω τους, χωρίς να βρίσκονται εκεί άλλα άτομα.

«Το πώς έγινε… Κακιά στιγμή, κακιά η ώρα που λένε. Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και πέντε-έξι ξαπλώστρες άλλες και με πράγματα επάνω χωρίς να είναι. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του. Και πήγα να πάρω ξαπλώστρες εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και της λέει αυτός “Άσ’ τες κάτω μωρή κ…” και σηκώνεται και την χτυπάει», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν παρενέβη για να υπερασπιστεί την 21χρονη, δέχθηκε και ο ίδιος χτύπημα.

«”Βρε άνανδρε, χτυπάς τις γυναίκες;” του λέω. Και γυρίζω με το πίσω μέρος για να τον δω και μου κοπανάει όπως κρατάω εγώ την ξαπλώστρα, κοπανάει και εμένα μια στο σαγόνι. Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα», υποστήριξε.

Ο 76χρονος περιέγραψε επίσης ότι έπεσε στο έδαφος και ζαλίστηκε, ενώ στη συνέχεια συγκεντρώθηκε κόσμος στο σημείο.

«Εγώ έπεσα κάτω ζαλίστηκα, σηκώθηκα. Μετά πού σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί και έγινε ιστορία», είπε.

Αναφερόμενος στη νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μαζί του, υποστήριξε ότι υπέστη σοκ και κρίση μετά το περιστατικό.

«Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους αυτούς δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκδοχή του φίλου του 76χρονου

Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό έδωσε και φίλος του 76χρονου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο 82χρονος ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος.

«Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού. Ο παππούς του είπε “Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Εγώ είμαι του Πολεμικού Ναυτικού”. Διαπληκτιστήκανε. Εγώ ξέρω ότι δεν τον χτύπησε, αλλά εγώ ήμουν στα εισιτήρια. Δεν είμαι αυτόπτης μάρτυρας», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η διαφωνία ξεκίνησε επειδή ο 82χρονος φέρεται να θεωρούσε ότι οι ξαπλώστρες προορίζονταν για άλλα άτομα της παρέας του.

«Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστρες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του και έγινε διαπληκτισμός. Τον χτύπησε το φίλο μου, έχει τραύματα. Η κοπέλα εδώ είναι πρησμένο το πρόσωπό της, έχει αίματα», είπε.