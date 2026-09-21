Τραγική κατάληξη είχε ο καβγάς που ξέσπασε στην Ακτή Βουλιαγμένης με αφορμή μία ξαπλώστρα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε ακόμη μία σύλληψη για το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το πρωί, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στην παραλία.

Ειδικότερα, μετά τη χθεσινή σύλληψη του 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη και η 21χρονη ΑμεΑ που τον συνόδευε στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής ΑμεΑ σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, λίγο πριν τις 10:00 χθες, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης», ένας 76χρονος μαζί με μία 21χρονη αρχικά είχαν έντονη λογομαχία με έναν 82χρονο για μία ξαπλώστρα, αλλά στη συνέχεια οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 82χρονος υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στην πλαζ και είδε μέρος του περιστατικού, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό στην ΕΡΤ όσα αντιλήφθηκε. Όπως ανέφερε, είχε φτάσει στην Ακτή Βουλιαγμένης περίπου στις 08:30 το πρωί. Λίγο πριν από τις 10:00, άκουσε μαζί με άλλους λουόμενους «ουρλιαχτά και φωνές» και έσπευσε προς το σημείο.

«Τρέξαμε αμέσως να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μία συμπλοκή, μία νεαρή κυρία, έναν κύριο κι έναν άλλον κύριο να διαπληκτίζονται», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η ένταση είχε ξεκινήσει από διαφωνία για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα. Ο 82χρονος φέρεται να υποστήριζε ότι είχε κρατήσει τις θέσεις νωρίτερα και ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουν.

Ο αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι, όταν έφτασε στο σημείο, ο 82χρονος είχε ήδη χαστουκίσει τη νεαρή γυναίκα, γεγονός που, όπως είπε, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της.

«Εκείνη τη στιγμή δεν είχε έρθει πολύς κόσμος. Μετά τις 10:00-11:00 βούλιαξε η πλαζ. Ήταν άδεια ακόμα, υπήρχαν ξαπλώστρες», ανέφερε, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε.

Ο ίδιος θυμάται τον 82χρονο να φωνάζει προς τη νεαρή γυναίκα και να επικαλείται την ιδιότητά του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι «ναύαρχος» και ζητώντας σεβασμό. Παράλληλα, σύμφωνα με τη μαρτυρία, η νεαρή γυναίκα αντέδρασε έντονα μετά το χαστούκι και στη συνέχεια παρενέβη και ο άνδρας που τη συνόδευε.

«Όταν χτυπάνε μια κυρία που συνοδεύεις, εννοείται ότι θα αντισταθεί κι αυτός», είπε ο κ. Χριστόπουλος, διευκρινίζοντας ότι, από όσα ο ίδιος είδε, ο άνδρας δεν χτύπησε τον 82χρονο, αλλά τον απώθησε και προσπάθησε να απομακρύνει τη γυναίκα.

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας, ο 82χρονος κατέρρευσε και έπεσε στο έδαφος. Αμέσως κινητοποιήθηκαν εργαζόμενοι της Ακτής Βουλιαγμένης, ενώ στο σημείο έσπευσαν νοσηλεύτρια, γιατρός και ναυαγοσώστης, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

«Του κάνανε μαλάξεις μέχρι κάποια στιγμή που δεν ανέπνεε ο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι κάποια στιγμή ο ηλικιωμένος άρχισε και πάλι να αναπνέει, προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως είπε, ενημερώθηκε ότι ο 82χρονος δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Για το περιστατικό προσήχθησαν ένας 76χρονος και μια 21χρονη. Και οι δύο προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.