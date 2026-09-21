Ο άλλοτε αγαπημένος παίκτης των φίλων του Παναθηναϊκού, ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε βάζει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ο 47χρονος πλέον είναι έτοιμος να φορέσει την φανέλα της Κλοπότοφ-Όσιεκ, ερασιτεχνικής ομάδας στην 8η κατηγορία της Πολωνίας.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Βέροια το 2012, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Ο βετεράνος επιθετικός είχε δηλώσει πως δεν προτίθεται να ασχοληθεί ξανά με το ποδόσφαιρο και είχε στραφεί σε επενδύσεις και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, τώρα είναι έτοιμος να προσθέσει ακόμα ένα νέο κεφάλαιο στην τεράστια ποδοσφαιρική του καριέρα.