Ο πρώην δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε σε αποκαλύψεις για την περίοδο που ο καλλιτέχνης νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο, μετά από απόφαση της οικογένειάς του.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης δήλωσε ότι αν πράγματι ήθελαν να τον βοηθήσουν, δεν θα τον έκλειναν σε μια σκληρή δομή που οι τρόφιμοι είναι με ζουρλομανδύα, ενώ αποκάλυψε πως ο καλλιτέχνης του έδωσε εντολή για σχέδιο διαθήκης, χωρίς ποτέ να καταφέρουν να προχωρήσουν το συγκεκριμένο αίτημα.

«Όχι, δεν θα έκανα απολύτως τίποτα διαφορετικό (σ.σ. στην ερώτηση αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω). Θα έκανα ακριβώς αυτά που έκανε και τότε και μπορώ να αναφερθώ εν τάχει, γιατί δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό», δήλωσε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης κλείστηκε αν θυμάστε, παραμονή Δεκαπενταύγουστου σε δημόσια ψυχιατρική δομή στο Δρομοκαΐτειο. Μια σκληρή δομή που οι νοσηλευόμενοι/φιλοξενούμενοι εκεί, είναι ακραία ψυχιατρικά περιστατικά με ζουρλομανδύα κατά το κοινώς λεγόμενο και άνθρωποι που είναι στο έσχατο σημείο της ψυχιατρικής επιστήμης. Κατά συνέπεια ο Γιώργος, αν ήθελε βοήθεια για το οτιδήποτε, δεν ήταν ο χώρος, ο τόπος και ο χρόνος κατάλληλα για να οδηγηθεί σε αυτή τη δομή. Δηλαδή τον Δεκαπενταύγουστο σε μια δημόσια ψυχιατρική δομή, σκληρή όπως ήταν το Δρομοκαΐτειο και με τις συνθήκες που σας περιέγραψα. Ακραία περιστατικά ανθρώπων με ζουρλομανδύα και ακραίες αντιδράσεις. Ο Γιώργος δεν είχε τέτοια είδους θέματα», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που λέτε για τη συνάντηση τις προηγούμενες μέρες, δεν έγινε συνάντηση κοινή συναινέσει. Ο Γιώργος μου είπε ότι μπούκαραν στο σπίτι του, χτύπησαν το κουδούνι και ξαφνικά τους είδε μπροστά του και τους είπε να φύγουν. Υπήρξε εκεί μια ένταση και ειπώθηκαν κάποια πράγματα. Ο Γιώργος αρνήθηκε ότι είπε αυτά, που μεταφέρετε μέσω των συγγενών», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Μα είναι 52 χρονών, από τώρα θα κάνω τη διαθήκη;»

Ο πρώην δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, είπε στη συνέχεια: «Αν εξέλειπε αυτό το περιστατικό με τους κομπογιανίτες γιατρούς της Καπερνάου, ο Γιώργος δεν θα ήταν ζωντανός; Από τα δεδομένα που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, ακόμη και σε άσχημη κατάσταση να ήταν, οι ιατρικές πράξεις που τον υπέβαλαν, νομίζω έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη ζωή του».

Όσον αφορά την εντολή για σχέδιο διαθήκης, αποκάλυψε:

«25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο, έλειπα διακοπές στην Τήνο. Ήθελε να συναντηθούμε να συζητήσουμε ένα θέμα. Δυστυχώς, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη έπρεπε να οργανώσω το γραφείο και δεν τα κατάφερα και δυστυχώς συνέβη το μοιραίο.

»Εγώ μετά την περιπέτεια του Δρομοκαΐτειου και επειδή μου είχε εκφράσει κάποιες απόψεις, τού υπέδειξα ότι καλό θα ήταν να κάνει κάποια δημόσια διαθήκη, σε κάποιον συμβολαιογράφο με τρεις μάρτυρες. Μου είπε “μα είναι 52 χρονών, από τώρα θα κάνω τη διαθήκη; Θα πεθάνω σε βαθύ γήρας, δεν έχω υποχρέωση, δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Βέβαια, θέλω να πάνε σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα περιουσιακά μου στοιχεία, αλλά είναι πολύ νωρίς να το συζητάμε”. “Γιώργο μου, δεν είναι θέμα ηλικιακό, είναι θέμα οργάνωσης της ζωής σου. Μπορείς να κάνεις μια διαθήκη σήμερα και αύριο να την αλλάξεις”. Τότε, μου έδωσε την εντολή και έφτιαξα ένα σχέδιο διαθήκης. Συνεννοήθηκε με μια συμβολαιογράφο, βρήκαμε και τρεις μάρτυρες που θα παρίσταντο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τότε, πήγα το σχέδιο στο σπίτι του και είπα “αν δεν θέλεις να μάθω πού θα αφήσεις τα περιουσιακά σου στοιχεία, αυτό μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Μπορώ να σου οργανώσω την όλη διαδικασία”. “Όχι” μου λέει, “θα πάμε μαζί”. Αλλά έμεινε στα χαρτιά, ποτέ δεν ολοκλήρωσε το σχέδιο αυτό. Εγώ είχα κάνει καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να γνωρίζω ποιος και τι θα πάρει».