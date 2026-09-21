Ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε μόνος στα WellChild Awards 2026 στο Λονδίνο τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, χωρίς τη Μέγκαν Μαρκλ στο πλευρό του. Ο δούκας του Σάσεξ συμμετείχε στην ετήσια τελετή ως προστάτης της φιλανθρωπικής οργάνωσης, με την οποία διατηρεί δεσμό εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η απουσία της συζύγου του τράβηξε το ενδιαφέρον των βρετανικών μέσων, καθώς η οικογένεια επέστρεψε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο και η νέα καθημερινότητά της εξακολουθεί να απασχολεί τον Τύπο. Η εμφάνιση του Χάρι πραγματοποιήθηκε επίσης σε μια περίοδο συζητήσεων για τη σχέση του με τη βασιλική οικογένεια και το ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά επίσημα καθήκοντα.

Η μακρόχρονη σχέση του με τα WellChild Awards

Ο Χάρι είναι προστάτης της WellChild από το 2007 και έχει συμμετάσχει επανειλημμένα στην τελετή απονομής των βραβείων. Η διοργάνωση τιμά παιδιά και νέους που ζουν με σοβαρές ασθένειες, αλλά και τις οικογένειες, τους φροντιστές και τους επαγγελματίες υγείας που τους στηρίζουν.

Ο πρίγκιπας Χάρι παρακολουθεί ένα λεύκωμα από τη συνάντηση της νικήτριας της κατηγορίας «Έμπνευση για Νέους 12-14 ετών», Σοφία Ντόμπσον (κέντρο), με το συγκρότημα των Metallica, κατά τη διάρκεια των βραβείων WellChild Awards 2026 στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 Ο πρίγκιπας Χάρι συναντά τον νικητή του Ειδικού Βραβείου Αναγνώρισης (Special Recognitions Award), Τζορτζ Τάπεντεν, κατά τη διάρκεια των βραβείων WellChild Awards 2026 στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 Ο πρίγκιπας Χάρι συναντά τη νικήτρια της κατηγορίας «Έμπνευση για Νέους 15-18 ετών», Ροζάνα Κόρνφορθ-Ρέβιλ, κατά τη διάρκεια των βραβείων WellChild Awards 2026 στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026

Τα βραβεία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την GSK. Η φετινή διοργάνωση είναι η 21η στην ιστορία τους και συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την έναρξη του προγράμματος WellChild Nurse, το οποίο βοηθά οικογένειες παιδιών με σύνθετες ιατρικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση σε φροντίδα στο σπίτι, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η συμμετοχή του Χάρι συνδέεται με αυτή τη σταθερή φιλανθρωπική δραστηριότητα. Σε προηγούμενες τελετές έχει συναντήσει παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ έχει μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι φροντίζουν παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η αντίδρασή του στις ερωτήσεις για την οικογένειά του

Παρά τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων στράφηκε και στην προσωπική ζωή του δούκα του Σάσεξ. Όπως μετέδωσαν τα μέσα που κάλυψαν την εμφάνισή του, ο Χάρι απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την οικογένειά του.

Η στάση αυτή καταγράφηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η επιστροφή του και της Μέγκαν στη Βρετανία έχει προκαλέσει νέα δημοσιεύματα για τις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, δεν προκύπτει από την κάλυψη ότι ο ίδιος προχώρησε σε κάποια νέα δήλωση για το θέμα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εμφάνισης.

Η επιστροφή στη Βρετανία και ο ρόλος των Σάσεξ

Η παρουσία του Χάρι στα βραβεία ακολουθεί την επιστροφή του ίδιου, της Μέγκαν και των παιδιών τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η οικογένεια ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που αποχώρησε από τον ρόλο των εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Η συμμετοχή του σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις δεν συνιστά επιστροφή στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Ο Χάρι συνεχίζει να στηρίζει οργανώσεις με τις οποίες έχει προσωπική και μακροχρόνια σχέση, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του εκτός του θεσμού των εργαζόμενων μελών της μοναρχίας.