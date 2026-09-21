Η Μαρία Σάκκαρη και η συμπαίκτρια της ηττήθηκαν στο διπλό γυναικών στο WTA 500 της Σιγκαπούρης.

Η Ελληνίδα τενίστρια και η Ντόνα Βέκιτς ηττήθηκαμ από τις Μιγιού Κάτο (Ιαπωνία) και Έλεν Πέρεζ (Αυστραλία) με 2-0 σετ (7-5, 6-1).

Πλέον η Σάκκαρη στρέφει την προσοχή της στον αγώνα του μονού κόντρα στη Λίντα Φρούχβίρτοβα (Νο. 161).

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για αύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο κεντρικό γήπεδο στις 15:30 ώρα Ελλάδος.

Οι δύο τενίστριες έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν μια φορά με τη Σάκκαρη να επικρατεί με 6-4, 6-2 στο Open της Κίνας τον Οκτώβριο του 2023.