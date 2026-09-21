Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Από τη Γαλλία και την Πολωνία έως τη Βρετανία, τη Γερμανία και την ουδέτερη Ελβετία, οι κυβερνήσεις ενισχύουν με ταχείς ρυθμούς την πολιτική και στρατιωτική τους ετοιμότητα, προετοιμαζόμενες για το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης ρωσικής πρόκλησης ή ασύμμετρων υβριδικών επιθέσεων.

Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρίσκεται το πέρασμα του Σουβάλκι, η στενή λωρίδα γης των 100 χιλιομέτρων που συνδέει τα κράτη της Βαλτικής με την υπόλοιπη Ευρώπη, ανάμεσα στη Λευκορωσία και το Καλίνινγκραντ. Οι πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις του Μινσκ κοντά στην περιοχή, σε συνδυασμό με την κατάρριψη drone πάνω από τη Λιθουανία, έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό στη Συμμαχία.



Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά από απόρρητη ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες, προειδοποίησε για κατακόρυφη αύξηση της ρωσικής υβριδικής απειλής, ζητώντας άμεση θωράκιση των αμυντικών υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις.



Παράλληλα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανά «τυχαία» πλήγματα με πυραύλους ή drones σε νατοϊκά εδάφη, τα οποία η Μόσχα θα μπορούσε να παρουσιάσει ως ατυχήματα προκειμένου να τεστάρει τα αντανακλαστικά και τη συσπείρωση της Συμμαχίας.

🚨BREAKING: Europe on high alert as several European governments issue unusually cautious official warnings of an intensifying Russian hybrid threats.



Polish PM Donald Tusk told parliament that intelligence points to a risk of Russian drone and missile strikes against NATO… pic.twitter.com/XxYwZ4gQNC — Coin Bureau (@coinbureau) September 19, 2026

Η στρατηγική δυσκολία για το ΝΑΤΟ έγκειται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», όπως δολιοφθορές, εμπρησμοί και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραμένουν κάτω από το όριο μιας συμβατικής ένοπλης σύγκρουσης, καθιστώντας δύσκολη την άμεση ενεργοποίηση της συλλογικής άμυνας.

Για τον λόγο αυτό, η Συμμαχία δημοσιοποίησε τις νέες απαιτήσεις ανθεκτικότητας για το 2026, ζητώντας από τα μέλη της να διασφαλίσουν τη λειτουργία των κρατικών μηχανισμών, των δικτύων ενέργειας, των νοσοκομείων και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνθήκες κρίσης.

JUST IN: 🇪🇺🇷🇺 President Putin says European leaders are openly declaring that they are preparing for war with Russia. pic.twitter.com/CG4QAjr38v — BRICS News (@BRICSinfo) September 18, 2026

Ήδη στη Γερμανία επανεξετάζονται υποδομές του Ψυχρού Πολέμου για τη διαχείριση μαζικών απωλειών, ενώ στη Βρετανία η κυβέρνηση συνιστά στα νοικοκυριά να διατηρούν αποθέματα τροφίμων και νερού. Την ίδια στιγμή, συζητείται η δημιουργία μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία.



Το βασικό δίδαγμα από το ουκρανικό μέτωπο είναι ότι η κοινωνική και πολιτική ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον οργανικό μέρος της στρατιωτικής αποτροπής, καθώς όσο πιο θωρακισμένες είναι οι υποδομές, τόσο μειώνεται το κίνητρο του αντιπάλου για μια αιφνιδιαστική επίθεση.