Σε συγκλονιστικές δηλώσεις προχώρησε ο πατέρας του 15χρονου που πέθανε ξαφνικά στη Λάρισα, όταν κατέρρευσε αιφνιδίως.

Ο Γρηγόρης Πολύζος, μιλώντας στο OPEN, είπε ότι «η πρώτη κλήση ήταν 09:03 και η τελευταία ήταν μετά τις 10, στις 10:10, 10 και τέταρτο. Το ασθενοφόρο ήρθε γύρω στις 10:20. Τις έχουμε τις κλήσεις. Δεν είναι ψεύτικες».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως «το παιδί μου, σε 45 λεπτά, μπορεί να το προλάβαινα. Στη μία ώρα δεν μπορεί. Δεν θα το προλάβαινα;… Μας είπαν “κάντε ΚΑΡΠΑ”. Ήμασταν τέσσερα άτομα, πατέρας, μάνα και δύο άλλα αδέρφια. Μάθαμε να κάνουμε και ΚΑΡΠΑ. Καμία σχέση με το αντικείμενο».

«Τους πρότεινα να βάλω το παιδί μου στο αυτοκίνητο. Ο γιος μου θα το έφτανε στη Λάρισα σε λιγότερο από μισή ώρα. Και μου είπε “δεν κάνει να το μετακινήσετε το παιδί”. Και άκουσα. Και δεν το μετακίνησα. Σήμερα το έχω ντυμένο γαμπρό», είπε στο OPEN.

Έπειτα, είπε φορτισμένα: «Την ώρα που μπήκα στο σπίτι, το παιδί μου ήταν ζεστό. Και όταν κάναμε ΚΑΡΠΑ, το παιδί μου ήταν κρύο… Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, δεν κατηγορώ κανέναν. Μπορεί να έκαναν και μία ώρα ΚΑΡΠΑ. Γνώστες, προσωπικό του ΕΚΑΒ. Προσπάθησαν, έκαναν τα πάντα. Τους ανθρώπους εδώ τους ευχαρίστησα. Τους έσφιξα τα χέρια. Προσπάθησαν για να σώσουν το παιδί μου. Αργά».

«Είμαστε σε ένα σπίτι τέσσερα ακόμη άτομα σήμερα και δεν ξέρουμε πού είναι ο μικρός. Ψάχνουμε να τον βρούμε… Τον εγγονό μου αύριο τον αλλάζω όνομα. Ο γιος μου, ο μεσαίος, του δίνει το όνομα του γιου μου του μικρού. Δεν θα το ακούσει ο γιος μου όμως. Ο εγγονός μου θα μεγαλώσει με το όνομα του γιου μου χωρίς να το ξέρει».

«Τον πόνο μου λέω. Ίσως να ξεσκάσω λίγο», είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Πολύζος.