Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της για τα παιχνίδια του Nations League, με μοναδικό στόχο την παραμονή στην League A.

Αυτό τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του για τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια με την Σερβία (εκτός έδρας), την Γερμανία (εκτός και εντός έδρας) και την Ολλανδία (εντός έδρας), προσθέτοντας πως και οι τρεις ομάδες είναι σε εξαιρετικό επίπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο κανάλι της Εθνικής:

Για το τι περιμένουμε από τα παιχνίδια του Nations League που συμμετέχουμε στην πρώτη κατηγορία: «Ενδιαφέροντα παιχνίδια, είμαστε για πρώτη φορά στη League A του Nations League.

Είναι ευκαιρία μέσα από αυτά τα ματς με καλές ομάδες να δούμε πού βρισκόμαστε σαν Εθνική. Στόχος μας να παραμείνουμε στη League A και την επόμενη διοργάνωση. Οι αντίπαλοί μας είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και είναι ενδιαφέροντα τα ματς».

Για το ότι θα γίνουν όλα τα παιχνίδια μέσα σε δύο μήνες και αν ευκολύνει ή δυσκολεύει την προσπάθεια: «Πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται αυτό μπορεί να συμβεί και στη συνέχεια για τις άλλες διοργανώσεις. Δυσκολεύει τους προπονητές γιατί δεν μπορούν να κάνουν πράγματα όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια.

Θα αναλώσουμε περισσότερο χρόνο στην ανάλυση παρά στην προπόνηση. Πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι αυτό μπορεί να γίνει και του χρόνου τον Σεπτέμβριο».

Για το ότι θα δώσει παιχνίδια στην Τούμπα: «Πάντα η Εθνική ομάδα έχει υποστήριξη από τον κόσμο, όπως έχει εδώ στην Αθήνα ή στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε αυτά τα ματς στη Θεσσαλονίκη. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν σε αυτά τα δύσκολα ματς με Γερμανία και Ολλανδία».