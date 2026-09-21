Στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας μέχρι το 2032 θα βρίσκεται ο Λουίς Ντε λα Φουέντε. Η προηγούμενη συμφωνία του Ισπανού τεχνικού ίσχυε έως το 2028, ωστόσο σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ενέκρινε την επέκταση του συμβολαίου του.

Έτσι, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, για την Ισπανία με τον Ντε λα Φουέντε ακολουθούν το EURO 2028, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 και το EURO 2032, καθώς και τρεις διοργανώσεις του Nations League (2027, 2029 και 2031).

Ο Ντε λα Φουέντε έχει καθοδηγήσει την Εθνική Ισπανίας σε 50 αγώνες και ο απολογισμός του είναι 38 νίκες, 10 ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες.

Οι δύο αυτές ήττες προήλθαν από τη Σκωτία σε επίσημο αγώνα και σε φιλικό παιχνίδι με την Κολομβία.