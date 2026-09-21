«Ευγενική υπενθύμιση» αλλά με σαφές μήνυμα προς χιλιάδες αγρότες έστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026.

Συνολικά 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο ή φορέα για να την καταθέσει για λογαριασμό τους.

Η προθεσμία εκπνέει στις 16 Οκτωβρίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Πάνω από 255.000 παραγωγοί έχουν ήδη δώσει εξουσιοδότηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ, μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συνολικά 255.300 παραγωγοί είχαν ήδη χορηγήσει εξουσιοδότηση σε φορείς υποβολής αιτήσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η Αρχή αξιοποίησε τα δεδομένα της ΕΑΕ του 2025 και απέστειλε προσωποποιημένη ενημέρωση σε όσους παραγωγούς είχαν υποβάλει αίτηση την προηγούμενη χρονιά, αλλά δεν είχαν ακόμη προχωρήσει στην αντίστοιχη διαδικασία για το 2026.

Τι περιλαμβάνει η ενημέρωση της ΑΑΔΕ

Το μήνυμα που έλαβαν οι παραγωγοί περιλαμβάνει:

τις διαθέσιμες επιλογές για την ολοκλήρωση της ΕΑΕ 2026,

τις κρίσιμες ημερομηνίες της διαδικασίας,

οδηγίες για την υποβολή της αίτησης,

πληροφορίες για την εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου ή φορέα.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει την ΕΑΕ 2026 ή έχουν δώσει τη σχετική εξουσιοδότηση δεν χρειάζεται να κάνουν καμία επιπλέον ενέργεια.

Η προθεσμία που δεν πρέπει να χαθεί

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης αποτελεί βασικό βήμα για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και τη συμμετοχή των παραγωγών στις διαδικασίες των αγροτικών ενισχύσεων.

Με την αποστολή των ειδοποιήσεων, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να περιορίσει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και να διασφαλίσει ότι οι παραγωγοί που έχουν υποχρέωση υποβολής θα ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.