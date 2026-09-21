Νέα διάσταση στην τουρκική ρητορική για τις περιφερειακές ισορροπίες επιχείρησε να δώσει ο απόστρατος αντιστράτηγος Οσμάν Καρακούς, υποστηρίζοντας ότι η αμυντική συνεργασία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν έχει προκαλέσει ανησυχία σε Ελλάδα και Ισραήλ.

Ο Τούρκος απόστρατος, σε δηλώσεις του στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, συνέδεσε τη λεγόμενη «Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας» με τις πρόσφατες αποφάσεις της Άγκυρας για τη δημιουργία θαλάσσιων εθνικών πάρκων, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός των δύο κινήσεων δημιούργησε αντιδράσεις στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση της Τουρκίας να θέσει υπό καθεστώς προστασίας δύο μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, το Θαλάσσιο Εθνικό Πάρκο Φετιγιέ–Κας, έκτασης 2.170.603 εκταρίων, και το Θαλάσσιο Εθνικό Πάρκο Βορείου Αιγαίου, έκτασης 174.214 εκταρίων, προκάλεσε «μεγάλη ενόχληση» στην Ελλάδα.

«Πρώτα η συμμαχία και στη συνέχεια η απόφαση για τα θαλάσσια εθνικά πάρκα δημιούργησαν μεγάλη ανησυχία στις δύο χώρες», υποστήριξε ο Καρακούς, αναφερόμενος στην Ελλάδα και το Ισραήλ.

Σύνδεση της Άγκυρας με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος απόστρατος επιχείρησε να παρουσιάσει τις εξελίξεις ως μέρος μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα και το Τελ Αβίβ ανησυχούν από την ενίσχυση του περιφερειακού ρόλου της Τουρκίας.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι μετά τις συγκεκριμένες αποφάσεις υπήρξαν κινήσεις από την ελληνική και ισραηλινή πλευρά που, κατά την εκτίμησή του, συνδέονται με αυτές τις εξελίξεις.

Ο Καρακούς αναφέρθηκε ειδικότερα στις επισκέψεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, καθώς και σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, τις οποίες συνέδεσε πολιτικά με την προσπάθεια περιορισμού της Τουρκίας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν την ανάλυση του Τούρκου απόστρατου και δεν συνοδεύονται από δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν άμεση σύνδεση μεταξύ των γεγονότων που επικαλείται.

Η νέα τουρκική ρητορική για τις συμμαχίες

Οι δηλώσεις Καρακούς εντάσσονται σε μια ευρύτερη συζήτηση στην Τουρκία για τον ρόλο της χώρας στις νέες περιφερειακές συμμαχίες.

Η Άγκυρα επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να ενισχύσει τις αμυντικές συνεργασίες της με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, ενώ παράλληλα προβάλλει τη ναυτική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.

Από την ελληνική πλευρά, οι τουρκικές κινήσεις παρακολουθούνται στο πλαίσιο της διαχρονικής διαφοράς των δύο χωρών για ζητήματα θαλάσσιων ζωνών, κυριαρχικών δικαιωμάτων και ασφάλειας στην περιοχή.