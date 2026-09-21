Διπλή ασπίδα προστασίας για τους καταναλωτές απέναντι στη διεθνή ενεργειακή καταιγίδα ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι χαμηλότερη από την περσινή, ενώ παράλληλα αυξάνεται οριζόντια το ποσό του επιδόματος θέρμανσης. Τα κριτήρια και ο αριθμός των δικαιούχων παραμένουν σταθερά, με την ενισχυμένη οικονομική ενίσχυση να κατευθύνεται στοχευμένα προς τις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας.

«Είμαστε στο πλαίσιο μιας διεθνούς καταιγίδας σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας και έχουμε μια δίδυμη πρόκληση στις αγορές ενέργειας και στις αγορές ομολόγων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας».



Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, εξηγώντας ότι «έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι. Έκλεισε γύρω στο 1,75-1,8 ευρώ (με τη σημερινές τιμές του πετρελαίου θα ήταν περίπου 2 ευρώ). Σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Έχει μεσολαβήσει άλλος ένας πόλεμος, βέβαια, σε σχέση με πέρυσι. Κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας. Είναι διπλή η στήριξη. Γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης.



Οι ανάγκες των ανθρώπων που μας βλέπουν, που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα, για θέρμανση, είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα, θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια. Δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο, λοιπόν, θα πάνε μαζί. Προβλέπεται ήδη από την αρχιτεκτονική τού μέτρου (η μεγαλύτερη στήριξη στις παραμεθόριες περιοχές). Ο στόχος είναι να στηρίξουμε τον κόσμο, είμαστε νωρίς ακόμη, αλλά θέλαμε από τώρα να βγούμε και να πούμε ότι θα υπάρξει στήριξη».



Ο υπουργός αναφέρθηκε στην πρόταση της γαλλικής προεδρίας των G7 για απελευθέρωση αποθεμάτων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου. «Θα δούμε, λοιπόν», είπε, «τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες, αν θα υπάρξει αυτή η κίνηση. Να το δούμε. Γιατί σας το βάζω στο τραπέζι; Γιατί δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει κλιμάκωση των τιμών σε όλα τα πεδία. Είναι μια πιθανότητα. Μπορεί να έχουμε και κακά σενάρια. Αλλά σίγουρα -και σε διεθνές επίπεδο- θα κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε».



Προσέθεσε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες. Είπε χαρακτηριστικά, ότι «στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μια ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, και ερχόμαστε δύο εβδομάδες -ουσιαστικά- μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση. Οι εφεδρείες δεν είναι άπειρες, λειτουργούμε με βάση τις δυνατότητες που έχει η οικονομία. Αλλά σίγουρα -επειδή μετέχω και σε ένα ευρωπαϊκό τραπέζι- σας λέω ότι η κίνηση που κάνει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κυβέρνηση με δεδομένες τις δυσκολίες, με δεδομένο το μέγεθος του προβλήματος, είναι κίνηση που άλλες χώρες δεν μπορούν σήμερα να την κάνουν γιατί έχουν πρόσθετες προκλήσεις».



Σύμφωνα με τον υπουργό, «η Ελλάδα έρχεται και κάνει μία σειρά από εθνικά μέτρα. Είμαστε τρίτοι σε όλη την Ευρώπη σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ, στα μέτρα τα αμιγώς ενεργειακά. Αν βάλουμε και τη στήριξη που κάνουν τα διυλιστήρια, αν βάλουμε και τη ΔΕΘ, ανεβαίνουμε περισσότερο».



Ενώ, σχετικά με τα αιτήματα για μείωση του ΕΦΚ, απάντησε ότι «δεν μας νοιάζει ο Φόρος (δηλαδή, το είδος του φόρου). Μας νοιάζει ο χώρος. Τι λέει ο πρωθυπουργός; Είτε είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) -ο ΕΦΚ είναι 4 δισ. ευρώ τον χρόνο σε έσοδα από τα καύσιμα για τον κρατικό προϋπολογισμό, αυτό είναι (ισοδύναμο με) δύο «ΔΕΘ»- είτε είναι ο ΦΠΑ, 2 δισ. ευρώ, δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Μας νοιάζει, αν πάμε στα κακά σενάρια, να μπορούμε να έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μέσα από τον ΦΠΑ. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό».



Σε ερώτηση σχετικά με τις τράπεζες, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «και για τις μη συστημικές, (υπάρχει ο έλεγχος) από την Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα, υπάρχουν οι εποπτικές δικλείδες και οι εποπτικοί μηχανισμοί εκεί. Δεν έχουμε καθόλου την εντύπωση ότι υπάρχει ζήτημα στις τράπεζες. Ίσα ίσα οι τράπεζες διαρκώς κεφαλαιοποιούνται. Και για να επιστρέψω σε κάτι που με ρωτήσατε πριν, δικαίως ο κόσμος ζητάει να δανείσουν περισσότερο. Δικαίως ο κόσμος ζητάει μεγαλύτερη στήριξη».



Όπως προσέθεσε, «έχουν τη μεγαλύτερη επιτάχυνση σε σχέση με το πόσο δανείζουν, αλλά είμαστε παρακάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στα 62 ευρώ σε δάνεια, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 93, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς. Η απάντηση που λαμβάνω από τους επικεφαλής των τραπεζών και σωστά, ποια είναι; «Ναι, αλλά έχουμε τον γρηγορότερο ρυθμό αύξησης στην Ευρώπη». Ναι, το δέχομαι. Αλλά πρέπει να πάμε ακόμη γρηγορότερα, διότι χάσαμε μία δεκαετία και πρέπει να τρέξουμε ακόμη γρηγορότερα. Ακούω λοιπόν αυτό που λένε οι πολίτες και είμαστε πάνω από το θέμα για να βελτιώσουμε τις συνθήκες».



Ο υπουργός είπε, παράλληλα, ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός μετατρέπεται σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όπως επίσης δήλωσε, «ο Εξωδικαστικός, γενικά, έχει δώσει 70.000 ρυθμίσεις, 20,5 δισ. ευρώ. Έχει πετύχει. Ενώ στην αρχή υπήρχε σκεπτικισμός για το αν θα πετύχει ο Εξωδικαστικός ή όχι. Πέτυχε ο Εξωδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του και δίνοντάς του μια ανάσα».



Τέλος, σχετικά με τις εκλογές στη Γερμανία και εάν τα αποτελέσματα «χτυπάνε καμπάνες» γενικότερα για την Ευρώπη, ο κ. Πιερρακάκης είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:



«Με το ευρωπαϊκό ”καπέλο” (ως πρόεδρος του Eurogroup) οφείλω να δώσω την επίσημη απάντηση, καθώς ήδη συνεργαζόμαστε με όλες τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο κανόνων και δεν μπορούμε να σχολιάζουμε τα πολιτικά των άλλων χωρών. Αλλά, ως Έλληνας υπουργός Οικονομικών και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το οποίο εγώ θα πω είναι το ότι έχουμε βιώσει το τι σημαίνει λαϊκισμός στη χώρα μας. Ξέρουμε ότι οι λαϊκιστές ξέρουν να περιγράφουν καλά τα προβλήματα και δεν ξέρουν καθόλου να δίνουν λύσεις στο καλό σενάριο. Στο κακό σενάριο, έρχονται να προσθέσουν άλλα τόσα προβλήματα, όταν κυβερνάνε.



Άρα, μία συνταγή υπάρχει, ανεξαρτήτως χρώματος, για όλους εμάς που θέλουμε να δώσουμε πραγματικές λύσεις στα προβλήματα και δεν δίνουμε ευχολόγια όταν ερχόμαστε εδώ και μιλάμε μαζί σας για τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Ταχύτητα, γκάζι στις αλλαγές, μέριμνα για κάθε πολίτη που μας βλέπει, να είσαι δίπλα του, να μην του κουνάς το δάχτυλο και να μαθαίνεις να δίνεις το χέρι. Αυτή είναι η δουλειά των πολιτικών.



Αυτή είναι η δουλειά όσων θέλουν να κάνουν καλό και στις χώρες τους και στην Ευρώπη – και θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε κάθε βήμα όλων των κυβερνήσεων στην Ευρώπη που θέλουν να το πετύχουν».