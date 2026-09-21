Με το βλέμμα στραμμένο στο «Monaco Yacht Show» που ξεκινά σε λίγες μέρες, το ναυπηγείο της ελληνικής «Golden Yachts» στο Πέραμα, της οικογένειας Δράγνη, φιλοδοξεί να κερδίσει τα βλέμματα και τις εντυπώσεις με το 77,7 μέτρων «Malia» έναντι του πολύ ισχυρού ανταγωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκατόν είκοσι θαλαμηγοί από ολόκληρο τον κόσμο θα παρουσιαστούν στο φετινό «Monaco Yacht Show» που αναμένεται να συγκεντρώσει εκτός από το ενδιαφέρον των ανθρώπων του χρήματος αλλά και τα βλέμματα των ανθρώπων της παγκόσμιας ναυπηγικής τέχνης, από τις 23 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου στο πριγκιπάτο.

Η πολυάριθμη συμμετοχή της Τουρκίας

Η γείτονα χώρα θα έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία φέτος στο θεσμό. Μάλιστα όπως διαφημίζεται η Τουρκία θα παρουσιάσει στο φετινό «Monaco Yacht Show» μια «πλειάδα θαλαμηγών από διεθνώς αναγνωρισμένα εργοστάσια κατασκευής μέχρι εργοστάσια που αναλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας ανακατασκευές που εδρεύουν στην Τουρκία, και που έχουν στόχο να αναδείξουν την συνεχή ροή κατασκευών που έχει αναπτύξει η Τούρκικη βιομηχανία πολυτελών σκαφών σε παγκόσμια κλίμακα» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επίσημη ανακοίνωση της χώρας.

Όπως μάλιστα έγινε γνωστό πριν λίγες ημέρες η τουρκική βιομηχανία θα συμμετάσχει με εννέα θαλαμηγούς. Μεταξύ αυτών το 62 μέτρων «Simena», το 25,7 μέτρων «V» της εταιρείας «AVA Yachts», το 42 μέτρων «Merinos», το 52 μέτρων «Gray Wolf», το 42 μέτρων «Meira» , το 39,42 μέτρα «Νumarine», το 36 μέτρων «Sirena 118», το 39,3 μέτρων «S7», το 87 μέτρο «Angelique».

Η ελληνική συμμετοχή της «Golden yachts»

Το «Malia» της ελληνικής «Golden Yachts», μιας εταιρείας που συμμετέχει εδώ και χρόνια στο θεσμό, κερδίζοντας βραβεία και εντυπώσεις, είναι ένα μηχανοκίνητο γιοτ μήκους 77,7 μέτρων, κατασκευασμένο στο Πέραμα και παραδοθέν το 2023.

Η μέγιστη ταχύτητά του ανέρχεται στους 18,0 κόμβους και η ταχύτητα πλεύσης στους 16,5 κόμβους, ενώ κινείται με δύο κινητήρες ντίζελ. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 επισκέπτες σε 8 καμπίνες, με πλήρωμα 22 ατόμων. Διαθέτει ολική χωρητικότητα 1596,0 GT και πλάτος 13,2 μέτρα, ενώ είναι κατασκευασμένο με κατάστρωμα από ξύλο τικ, γάστρα από ατσάλι και υπερκατασκευή από αλουμίνιο.

Ο σχεδιασμός του φέρει την υπογραφή του «Studio Vafiadis», του καταξιωμένου παγκοσμίως Γιώργου Βαφειάδη, η εταιρεία του οποίου έχει σχεδιάσει άλλα 21 superyachts.



Η ναυπηγική μελέτη εκπονήθηκε από τη «Nafpigiki Hellas», ενώ ο εσωτερικός σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από τη «Massari Design» με 13 ακόμη εσωτερικούς σχεδιασμούς superyachts στο ενεργητικό της και το «Studio Vafiadis» με 27 ακόμη εσωτερικούς σχεδιασμούς superyachts στο ενεργητικό του.

Το ελληνικό «Malia» συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 5% των σκαφών παγκοσμίως με βάση το συνολικό μήκος. Αποτελεί ένα από τα 137 μηχανοκίνητα γιοτ στην κατηγορία μεγέθους 70-80 μέτρων και, σε σύγκριση με αντίστοιχα σκάφη, η ταχύτητα πλεύσης του είναι κατά 2,2 κόμβους υψηλότερη από τον μέσο όρο, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του υπερβαίνει τον μέσο όρο κατά 0,53 κόμβους, αναδεικνύοντας την ελληνική ναυπηγική τέχνη, την ελληνική σχεδίαση και το team της ελληνικής εταιρείας που κατάφερε να του δώσει αυτές τις επιδόσεις.