«Ευχαριστώ Ουνέσκο. Φεύγω από την Αθήνα γεμάτη ευγνωμοσύνη και θαυμασμό» δήλωσε η μούσα του Αλμοδόβαρ, Ρόσι Ντε Πάλμα, που βρέθηκε για τρείς μέρες στην χώρα μας προκειμένου να συμμετάσχει στην συνάντηση που είχαν οι Πρέσβεις Καλής Θελήσεως της Ουνέσκο στην Αθήνα, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τον Ελληνικό Πολιτισμό και τις ομορφιές της πατρίδας μας.

Η Ρόζα Έλενα Γκαρθία Ετσάβε, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, βρέθηκε μαζί με άλλες τριάντα εννέα προσωπικότητες από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, στην Αθήνα για τρεις ημέρες, δημιουργώντας ένα διεθνή πυρήνα συζήτησης γύρω από τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά και τις μεγάλες προσκλήσεις της νέας εποχής.

Πίσω από την εν λόγω πρωτοβουλία βρέθηκε η Πρέσβειρα Καλής Θελήσως της Ουνέσκο για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού Κωστάντζα Σμπώκου – Κωνσταντακοπούλου, η οποία πρότεινε και υποστήριξε την διοργάνωση της πρώτης αυτής συνάντησης στην ελληνική πρωτεύουσα.