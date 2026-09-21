Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Μάνου Γαβριηλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Ο Γαβριηλίδης είχε παρουσία στα διοικητικά της ΕΠΣ Θράκης από το 1995, όταν ανέλαβε χρέη αντιπροέδρου, ενώ από το 2002 βρισκόταν στην προεδρία, αποτελώντας έναν από τους μακροβιότερους προέδρους Ενώσεως.

Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2026 επανεξελέγη για ακόμη μία θητεία, συγκεντρώνοντας το σύνολο των ψήφων των σωματείων.

Είχε ενεργό ρόλο στην ΕΠΟ, ως μέλος της διοίκησης και πρώτος αντιπρόεδρος, ενώ συμμετείχε επί σειρά ετών σε θεσμικές θέσεις και επιτροπές. Τον Σεπτέμβριο του 2024 ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Ομοσπονδίας.

Ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν από την αναμέτρηση του Πανθρακικού με τη Νίκη Βόλου για την 3η αγωνιστική της Superbet League 2, ενώ η ΕΠΟ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Σύσσωμη η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρετά με θλίψη τον Μάνο Γαβριηλίδη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή του με το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην ποδοσφαιρική οικογένεια και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο της Θράκης, το οποίο υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις και από διαφορετικές θέσεις, με κορυφαία αυτή του Προέδρου της ΕΠΣ για πάνω από δύο δεκαετίες.

Ο Μάνος Γαβριηλίδης είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ και, επίσης, είχε διατελέσει μέλος του Προεδρείου της Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι εργαζόμενοι της Ομοσπονδίας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».