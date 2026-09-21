Οι λεπτομέρειες για το πώς υποδέχτηκε η οικογένεια την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα ήρθαν στο φως από τις δηλώσεις που παραχώρησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στην κάμερα του «Happy Day». Ο ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή της ανακοίνωσης, εστιάζοντας στη διαφορά αντιδράσεων ανάμεσα στα μέλη του σπιτιού. Λίγο αργότερα, η Βίκυ Σταυροπούλου σχολίασε όσα είπε ο ηθοποιός και αντέδρασε με τη δική της χαρακτηριστική ατάκα: «Θα με κάψει αυτός!».

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης αποκάλυψε ότι η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στους δικούς της ανθρώπους, περιγράφοντας παράλληλα τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

«Νιώθω χαρούμενος που είναι η Δανάη τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη. Μας είπε ότι περιμένω παιδί. Εγώ ήμουν ο πιο ψύχραιμος από όλους. Η μαμά δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Εγώ ήμουν ψύχραιμος στην τάξη. Έκανε σαματά, ρε παιδί μου, ναι, συγκινήθηκε η Βίκυ».

Ο ίδιος μίλησε και για το ενδεχόμενο να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο όταν έρθει το μωρό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν χρειάζεται θα το κρατήσω κι εγώ, αλίμονο. Είμαι ετοιμοπόλεμος. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Φτύστε μας».

Η Βίκυ Σταυροπούλου απάντησε στον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη

Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα στην πρεμιέρα του «Χαμογέλα και Πάλι» και αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη στιγμή που έμαθε τα νέα.

Η ηθοποιός εξήγησε αρχικά ότι δεν συνηθίζει να δίνει συμβουλές στα παιδιά, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

«Δεν είμαι άνθρωπος που δίνει συμβουλές. Τα παιδιά, σε όλες τις ηλικίες, κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν και πολύ περισσότερο απ’ τον καθένα. Οι συμβουλές είναι άχρηστες».

Στη συνέχεια, η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε για το πώς αισθάνεται μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Δανάης, κρατώντας για τον εαυτό της τον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε την είδηση.

«Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Νιώθω χαρούμενη! Το πώς μου ανακοίνωσε η Δανάη την εγκυμοσύνη, δεν θα το μάθετε ποτέ, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή που δεν είναι για να την μοιραστούμε».

Όταν, μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου της μετέφερε στον αέρα όσα είχε πει νωρίτερα ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για τη δική της αντίδραση, η Βίκυ Σταυροπούλου αντέδρασε αυθόρμητα: «Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης το πρωί στο Happy Day είπε ότι εκείνος ήταν πάρα πολύ ψύχραιμος στην είδηση της εγκυμοσύνης, εσύ δεν ήσουν», της είπε η παρουσιάστρια.

Η απάντηση της Βίκυς Σταυροπούλου ήταν άμεση: «Βγήκε ο Χρήστος και είπε τέτοιο πράγμα στο Happy Day; Θα με κάψει αυτός! Τα εν οίκω μη εν δήμω. Είμαι χαρούμενη, εύχομαι να πάνε όλα καλά».

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης αναφέρθηκε, παράλληλα, και στην περιπέτεια υγείας που είχε περάσει, εξηγώντας ότι η αναγκαστική αποχή από τη δουλειά τον έκανε να δει διαφορετικά την καθημερινότητα και τον χρόνο.

«Όταν για λόγους υγείας αναγκάστηκα να κάνω μια αναγκαστική αποχή 2-3 μήνες, το μόνο που με ενδιέφερε ήταν θα μπορέσω να ξαναπαίξω; Η περιπέτεια υγείας μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Όταν καταλαβαίνεις τόσο άμεσα ότι η ζωή είναι ένα τίποτα. Η ζωή δηλαδή κρέμεται σε μια κλωστή και ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνεις παρελθόν. Θα είναι μεγάλη χαζομάρα να συνεχίσεις να βλέπεις τα πράγματα όπως ενδεχομένως τα έβλεπες πριν.

Αλλάζει η ματιά σου. Αλλάζει. Ζεις το τώρα. Ζεις τη στιγμή. Ζω αυτό που κάνουμε τώρα οι δυο μας. Είμαστε ένα τίποτα. Είμαστε μια σκιά από γρήγορο πέταγμα πουλιών. Άρα απόλαυσε τη στιγμή. Να είσαι ανεκτικός και καλός με τους άλλους. Δεν παίρνεις τίποτα μαζί σου».