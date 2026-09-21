Το πρώτο τους παιδί μαζί περιμένουν ο Στέφανος Μιχαήλ και η Ναταλί Κάτερ, αποκαλύπτοντας την εγκυμοσύνη μέσα από μια κοινή στιγμή που μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Ο ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες με τη σύζυγό του, στις οποίες η εγκυμοσύνη της είναι πλέον εμφανής.

Στα στιγμιότυπα, οι δυο τους ποζάρουν έχοντας ως φόντο το ηλιοβασίλεμα, ενώ ο Στέφανος Μιχαήλ συνόδευσε την ανάρτηση με μια σύντομη φράση: «Μόνο εμείς… κάτω από λίγη μαγεία του ηλιοβασιλέματος!»

Με αυτόν τον τρόπο το ζευγάρι έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της.

Το πρώτο παιδί του Στέφανου Μιχαήλ και η σχέση του με την κόρη της Ναταλί Κάτερ

Για τον Στέφανο Μιχαήλ, το μωρό που περιμένει με τη Ναταλί Κάτερ θα είναι το πρώτο του βιολογικό παιδί. Η σύζυγός του έχει ήδη μία κόρη, την Αριάνα, από προηγούμενη σχέση.

Ο ηθοποιός έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη σχέση που έχει δημιουργήσει με την Αριάνα, μιλώντας για εκείνη με ιδιαίτερη τρυφερότητα και έχοντας ξεκαθαρίσει ότι τη θεωρεί παιδί του.

Η επιθυμία του να αποκτήσει παιδί με τη Ναταλί Κάτερ δεν ήταν κάτι που έκρυβε. Σε συνέντευξή του μετά τον γάμο τους είχε ερωτηθεί αν η απόκτηση παιδιού ήταν μέσα στα σχέδιά τους.

Η απάντησή του τότε ήταν ξεκάθαρη: «Βεβαίως, εννοείται. Εύχομαι να έρθει ένα παιδί». Πλέον, η ανακοίνωση του ζευγαριού στα social media αποκαλύπτει ότι η οικογένειά τους μεγαλώνει, με τον Στέφανο Μιχαήλ να ετοιμάζεται να γίνει βιολογικός πατέρας για πρώτη φορά.

Ο γάμος τους στην Κύπρο

Η είδηση για το νέο μέλος στην οικογένειά τους συμπίπτει σχεδόν με την πρώτη τους επέτειο. Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Ναταλί Κάτερ επισημοποίησαν τη σχέση τους στις 31 Αυγούστου 2025, επισφραγίζοντας μια κοινή διαδρομή έξι ετών.

Η γάμος τους πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, με την παρουσία στενών συγγενών και αγαπημένων προσώπων. Αναφερόμενος στην απόφαση να κάνει το επόμενο βήμα, ο Στέφανος Μιχαήλ είχε εξομολογηθεί λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας πως τα χρόνια που πέρασαν μαζί του προσέφεραν την απόλυτη σιγουριά ότι βρήκε «τον άνθρωπό του».