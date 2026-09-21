Στην υπόθεση της ιατρού Ιωάννας Γάκα, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη για την υπόθεση που συνδέθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέρθηκε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της γιατρού και υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας γύρω από τη χρήση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στην Ολομέλεια, ο υπουργός έκανε λόγο για «παραβίαση της νομοθεσίας του ελληνικού κράτους» και υποστήριξε ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος δεν είχε λάβει την απαιτούμενη έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

«Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας που παραβίασε εις γνώση της τη νομοθεσία του ελληνικού κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, «έγινε σειρά ελέγχων και η κυρία έκρυβε το μηχάνημα και έσβηνε τα ραντεβού για να μην την πιάσει ο έλεγχος».

Το ιστορικό των ελέγχων του ΙΣΑ

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε στη Βουλή το ιστορικό λειτουργίας του ιατρείου και τους ελέγχους που, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, το ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας στις 12 Δεκεμβρίου 2004, ενώ ακολούθησαν έλεγχοι από τον ΙΣΑ στις 28 Ιουνίου 2013, στις 3 Οκτωβρίου 2018, στις 17 Ιανουαρίου 2024, αλλά και μέσα στο 2025.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε ειδικά στον έλεγχο της 23ης Ιουλίου 2026, όταν, όπως είπε, η ιατρός γνωστοποίησε την εισαγωγή του συγκεκριμένου μηχανήματος.

Κατά τον υπουργό, υπήρξε ζήτημα σχετικά με την περιγραφή του εξοπλισμού, καθώς «δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της».

Όπως ανέφερε, το μηχάνημα είχε δηλωθεί ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας, ενώ ο ΙΣΑ ζήτησε να εξεταστεί πριν εγκρίνει τη χρήση του.

«Έπρεπε να περιμένει την έγκριση»

Ο υπουργός υποστήριξε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και να δοθεί η σχετική άδεια, η χρήση του μηχανήματος δεν επιτρεπόταν.

«Όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα και μέχρι να πάρεις την έγκριση λειτουργίας του από τον ΙΣΑ δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς. Άρα η Γάκα έπρεπε να περιμένει τον ΙΣΑ και δεν τον περίμενε», ανέφερε.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία καλείται να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά, τα στοιχεία της δικογραφίας και τον βαθμό ευθύνης των εμπλεκομένων.

Ψηφιακοί έλεγχοι στην υγεία

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα ελέγχου στον χώρο της υγείας, υποστηρίζοντας ότι θα επιτρέψει τον εντοπισμό παραβάσεων που ενδέχεται να μην εντοπίζονται εύκολα μέσω των κλασικών επιτόπιων ελέγχων.

Ο υπουργός διέψευσε επίσης ισχυρισμούς περί κατάργησης του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, σημειώνοντας ότι οι αρμοδιότητες ενσωματώθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

«Η ένταξή τους σε μια ανεξάρτητη αρχή κάνει τη δράση τους λειτουργικότερη και τους ελέγχους ανεξάρτητους», ανέφερε χαρακτηριστικά.