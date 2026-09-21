Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων τους από τον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απαγόρευση την Παρασκευή, κατηγορώντας τα τρία μέσα ότι δημοσιεύουν «μυθοπλασίες ή ψέματα» σχετικά με την ομάδα του. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι οι δημοσιογράφοι τους στερήθηκαν την πρόσβαση στο κτίριο το Σάββατο.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα, τα CNN, Politico και MS NOW ανέφεραν ότι προχωρούν σε νομικές ενέργειες προκειμένου να «προστατεύσουν τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος και να υπερασπιστούν την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι αναφέρει ο Τύπος».

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι ο Λευκός Οίκος δεν «εξαπολύει επίθεση στον Ελεύθερο Τύπο» και ότι στο στόχαστρό του βρίσκονται οι «ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ».

Η Πρώτη Τροπολογία απαγορεύει στην κυβέρνηση να «περιορίζει» την ελευθερία του Τύπου, διατύπωση την οποία τα δικαστήρια έχουν παραδοσιακά ερμηνεύσει ως απαγόρευση διακρίσεων εις βάρος των μέσων ενημέρωσης με βάση το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής τους κάλυψης.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, τα τρία μέσα σημείωσαν: «Χωρίς προειδοποίηση ή διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων μας επειδή διαφώνησε με το ρεπορτάζ μας».

«Εάν δεν αμφισβητηθεί, αυτό απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις», πρόσθεσαν.

Ο Τραμπ δεν κατονόμασε συγκεκριμένα δημοσιεύματα

Όταν ανακοίνωσε την απαγόρευση την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ειδήσεις ή ρεπορτάζ που οδήγησαν στην απόφαση, αλλά αργότερα δήλωσε ότι πρόκειται «πραγματικά απλώς για σωρευτικά δημοσιεύματα των τελευταίων ετών».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι «μπορεί να υπάρξουν και άλλοι» που θα αντιμετωπίσουν ανάλογη μεταχείριση.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αργότερα τι ακριβώς εννοούσε, ο Τραμπ απάντησε: «Άλλοι που θα έρθουν όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσεις; Λοιπόν, ξέρετε, οι New York Times είναι ψευδείς ειδήσεις, η Washington Post είναι ψευδείς ειδήσεις».

Το CNN αποκλείστηκε και από την κάλυψη της επίσκεψης στον ΟΗΕ

Το CNN, ένα από μόλις πέντε αμερικανικά ειδησεογραφικά μέσα που συμμετέχουν στο δημοσιογραφικό pool του Λευκού Οίκου για ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη, επρόκειτο αρχικά να καλύψει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Ωστόσο, η θέση του CNN στο pool παρέμεινε κενή και στη θέση του το έντονα συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Real America’s Voice καταχωρίστηκε ως «δευτερεύον» συνεργείο για το ταξίδι.

Το δημοσιογραφικό pool λειτουργεί ως εκπρόσωπος των μέσων ενημέρωσης, καθώς μοιράζεται το υλικό με άλλα μέσα, ώστε να εξοικονομούνται χρήματα και χώρος κατά την κάλυψη των προεδρικών εκδηλώσεων.

Τον Φεβρουάριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι αναλάμβανε τον έλεγχο του δημοσιογραφικού pool που έχει πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο, για περισσότερο από έναν αιώνα, διαχειριζόταν η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Τον ίδιο μήνα, η κυβέρνηση προχώρησε στον αποκλεισμό δημοσιογράφων και φωτογράφων του Associated Press (AP) από χώρους όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη, όπως το Οβάλ Γραφείο ή το Air Force One, επειδή το πρακτορείο χρησιμοποιούσε τον όρο «Κόλπος του Μεξικού» αντί για «Κόλπος της Αμερικής». Το AP κατέθεσε άμεσα αγωγή και η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Οι δικαστικές διαμάχες του Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική σε ειδησεογραφικούς οργανισμούς, ενώ η κυβέρνησή του έχει κινηθεί νομικά εναντίον σειράς μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι New York Times, η Wall Street Journal και το BBC.

Ορισμένες από τις αγωγές έχουν οδηγήσει μέσα ενημέρωσης σε συμφωνίες για την καταβολή διακανονισμών ύψους εκατομμυρίων δολαρίων. Η αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC παραμένει σε εξέλιξη.