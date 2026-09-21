Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της παγκόσμιας αρχαιολογίας, η ανακάλυψη του χαμένου τάφου της βασίλισσας Νεφερτίτης, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από μια αποκαλυπτική επιστημονική μελέτη. Νέα αρχιτεκτονικά και γεωφυσικά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Occasional Papers of the Amarna Royal Tombs Project ενισχύουν την υπόθεση ότι πίσω από τους ζωγραφισμένους τοίχους του τάφου KV62 του Φαραώ Τουταγχαμών στην Κοιλάδα των Βασιλέων κρύβονται ανεξερεύνητοι βασιλικοί θάλαμοι.



Ο πρώην υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Μαμντούχ Ελ-Νταμάτι, επισημαίνει ότι ο συνδυασμός σύγχρονων μεθόδων έρευνας προσφέρει μια πολύ πιο ακριβή εικόνα για τη δομή του μνημείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενδείξεις υποδεικνύουν την ύπαρξη μιας αποθήκης πίσω από τον δυτικό τοίχο, αλλά και ενός πιθανού βασιλικού ταφικού τμήματος πίσω από τον βόρειο τοίχο.

New Evidence Points to Hidden Chambers Beyond King Tut’s Tomb. Could They Lead to Nefertiti’s Lost Tomb?



More than 100 years after Tutankhamun’s tomb was discovered, new radar and microgravity surveys have detected features that could indicate rubble-filled corridors and hidden… pic.twitter.com/DA5UEMIkBH — Egypt Tours Portal (@toursportal) September 21, 2026

Από την πλευρά του, ο Βρετανός αιγυπτιολόγος Νίκολας Ριβς εστιάζει στις ασυνήθιστες αρχιτεκτονικές ανωμαλίες του τάφου. Ο KV62 είναι αισθητά μικρότερος από τους υπόλοιπους βασιλικούς τάφους της 18ης δυναστείας, ενώ η διαμόρφωσή του θυμίζει περισσότερο ταφές βασιλισσών.



Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί ρωγμές, σημάδια βιαστικών τροποποιήσεων, καθώς και τοιχογραφίες που απεικονίζουν μια κυρίαρχη γυναικεία μορφή με τα χαρακτηριστικά της Νεφερτίτης, της θρυλικής μητριάς και πεθεράς του Τουταγχαμών.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ακόμη και ο Χάουαρντ Κάρτερ, ο αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο το 1922, είχε διεξαγάγει μυστική έρευνα το 1932 αναζητώντας κρυφές διόδους, χωρίς όμως τότε να εστιάσει στο σωστό σημείο.

Nefertiti och hennes grav har ju inte återfunnits i Tel Al Amarna, så varför inte?

Hennes make, Akhnaton har ju kvar sin grav kvar i just Tel Al Amarna, bilder från i somras👇🏻 pic.twitter.com/TzeflRgKlZ — Amir Sherif (@amirmsherif) September 21, 2026

Ο γεωφυσικός Τζορτζ Μπάλαρντ αναφέρει ότι επτά διαφορετικές γεωφυσικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το 2015 δεν μπόρεσαν να αποκλείσουν την ύπαρξη κρυφών χώρων, εντοπίζοντας σταθερά στοιχεία που παραπέμπουν σε άγνωστους διαδρόμους.



Η Νεφερτίτη, η οποία έζησε μεταξύ 1370 και 1330 π.Χ. δίπλα στον αιρετικό Φαραώ Ακενατόν, παρέμεινε στο στόχαστρο των ιερέων της Θήβας, οι οποίοι επιχείρησαν να διαγράψουν κάθε ίχνος της μετά τον θάνατό της. Παρά τις καταστροφές των μνημείων της, η μορφή της παραμένει παγκόσμιο σύμβολο.

Otra obra de arte robada…



Debería regresar a su país?



El Busto de Nefertiti es una obra maestra de la escultura universal y uno de los símbolos más icónicos del arte del Antiguo Egipto.



Se trata de un retrato pintado que representa a la reina Nefertiti, la Gran Esposa Real… pic.twitter.com/3LTuliK6k2 — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) September 13, 2026

Αν και κατά καιρούς διάσημοι αρχαιολόγοι όπως ο Ζάχι Χαουάς έχουν εκφράσει την αισιοδοξία τους για τον εντοπισμό της μούμιας της, οι επιστήμονες πιστεύουν πλέον ακράδαντα ότι η λύση του γρίφου βρίσκεται σφραγισμένη στους βράχους της Κοιλάδας των Βασιλέων, περιμένοντας να φως.