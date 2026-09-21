«Ήταν άδικο αυτό για τον Γιώργο. Έφυγε τσάμπα ο αδελφός μου». Με αυτά τα λόγια η Μαρία Μαζωνάκη περιέγραψε τη συναισθηματική κατάσταση της οικογένειας, μιλώντας στις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 για τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε στις τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με τους γιατρούς στους οποίους είχε απευθυνθεί ο τραγουδιστής, στις θεραπείες που φέρεται να έκανε, αλλά και στην ανάγκη της οικογένειας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατό του.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Ήταν άδικο αυτό για τον Γιώργο. Ήταν άδικο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έφυγε τσάμπα ο αδελφός μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν ήξερα ότι έκανε τέτοιου είδους θεραπείες»

Η Μαρία Μαζωνάκη αποκάλυψε πως δεν γνώριζε ότι ο αδελφός της υποβαλλόταν στις συγκεκριμένες θεραπείες.

Σε ερώτηση αν γνώριζε για αυτές, απάντησε: «Όχι, όχι», εξηγώντας πως η ίδια και η οικογένεια ενημερώνονται για τους γιατρούς και τις πρακτικές τους μέσα από όσα βλέπουν να έρχονται στο φως τις τελευταίες ημέρες.

Αναφερόμενη στη Δικαιοσύνη και στην ποινική μεταχείριση των γιατρών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, ήταν ξεκάθαρη: «Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για τη μνήμη του».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αφέθηκε να πεθάνει μόνος του, απάντησε καταφατικά. Η ίδια διευκρίνισε πως η οικογένεια δεν αισθάνεται οργή, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. «Είμαστε μουδιασμένοι. Δεν είμαστε οργισμένοι», είπε.

«Οι γονείς μου δεν είναι καλά»

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι, σύμφωνα με τη Μαρία Μαζωνάκη, η κατάσταση των γονιών της, οι οποίοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν όσα έχουν συμβεί.

«Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά», ανέφερε, ενώ στην ερώτηση αν έχουν καταφέρει να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του γιου τους απάντησε: «Δεν νομίζω».

Η ίδια μίλησε και για την αγάπη που έδειξε ο κόσμος στον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του, λέγοντας πως η ανταπόκριση αυτή αποτέλεσε «ένα μεγάλο χάδι στην ψυχή μας».

«Ξέραμε ότι τον αγαπάνε, αλλά δεν περιμέναμε τόσο μα τόσο πολύ», σημείωσε.

Η απάντηση σε όσους κατηγορούν την οικογένεια

Η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στις απόψεις που έχουν διατυπωθεί δημόσια και αποδίδουν ευθύνες στην οικογένεια για την κατάσταση του τραγουδιστή.

«Δεν πειράζει. Έχω πει ότι τα λένε όλα από αγάπη για τον Γιώργο και εμένα αυτό με συγκινεί, ακόμα και αν είναι εις βάρος μας αυτά που λένε», απάντησε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αλήθεια για όσα συνέβησαν θα αποκαλυφθεί.

«Πιστεύω πως ναι», είπε όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι θα βγει η αλήθεια για όλα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο.