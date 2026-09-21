Μία δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε το συντηρητικό κανάλι Fox News, στην οποία η πλειοψηφία των Αμερικανών που ρωτήθηκαν απάντησε πως η οικονομία χειροτέρεψε επί προεδρίας Τραμπ και πως προτιμούν τους Δημοκρατικούς για να διαχειριστούν καλύτερα τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Τα νούμερα αυτά είναι αμείλικτα, αυτό που «πόνεσε» όμως περισσότερο είναι ότι προέρχονται από «φίλια» μέσα. Η αντίδραση του προέδρου ήταν άμεση και αφοριστική.

Ο 80χρονος πρόεδρος είναι συνήθως θαυμαστής του Fox News, καθώς έχει συμπεριλάβει στις τάξεις του επιτελείου του πολλούς πρώην δημοσιογράφους και παρουσιαστές του δικτύου, όπως τον Πιτ Χεγκσεθ αλλά και την Τζανίν Πίρο. Εν προκειμένω πάντως, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο την προηγούμενη Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις δημοσκοπήσεις του Fox News «τις χειρότερες» που υπάρχουν, επικρίνοντας πάλαι ποτέ αγαπημένο του δίκτυο.



«Το Fox έχει, για να είμαι ειλικρινής, τις χειρότερες δημοσκοπήσεις σε ολόκληρο τον χώρο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαν απολύσει τους δημοσκόπους τους εδώ και χρόνια. Εδώ και δέκα χρόνια προβλέπουν λάθος τα πράγματα για μένα. Αλλά οι δικές μου δημοσκοπήσεις ήταν πολύ καλές. Έχω καλές δημοσκοπήσεις. Όλα μου πάνε καλά», είπε ο πρόεδρος. Είτε προσπαθεί να αντιστρέψει το αφήγημα των δημοσκοπήσεων, είτε απλά εθελοτυφλεί, ένα είναι το δεδομένο και οι δημοσκοπήσεις το κάνουν ακόμα πιο αιχμηρό.

Πιεσμένοι από το αυξημένο κόστος ζωής οι ψηφοφόροι στρέφονται προς τους Δημοκρατικούς

Οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι είναι απογοητευμένοι από την πορεία της οικονομίας, με λιγότερο από ένας στους τρεις να θεωρούν ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα και με την Washington Post.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση του Fox News που θύμωσε τον Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εμπιστεύονται περισσότερο τους Δημοκρατικούς από τους Ρεπουμπλικανούς για να διαχειριστούν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, με ποσοστό 55% έναντι 40%. Αυτά τα νούμερα σηματοδοτούν μια τεράστια μετατόπιση από το 2022, όταν οι Ρεπουμπλικανοί είχαν προβάδισμα εννέα μονάδων στο ίδιο ζήτημα.

Η δημοσκόπηση διαπιστώνει επίσης ότι το 63% των ψηφοφόρων λέει πως η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει την οικονομία χειρότερη, και σε αυτό περιλαμβάνεται και ένα σεβαστό 25% των Ρεπουμπλικανών.



Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων λέει ότι οι τιμές των τροφίμων και της βενζίνης αποτελούν μείζον πρόβλημα, όπως επίσης και το κόστος στέγασης και υγειονομικής περίθαλψης.

Πριν από μερικές μέρες δημοσιεύτηκε και η δημοσκόπηση των New York Times/Siena, η οποία έδειχνε αριθμούς που είναι συνεπείς με αυτούς της σφυγμομέτρησης του Fox News. Μόλις το 28% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Τραμπ έχει διαχειριστεί ζητήματα που σχετίζονται με την ακρίβεια. Ακόμη και η πιο πιστή και σταθερή δημογραφική βάση του Τραμπ — οι λευκοί ψηφοφόροι χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου — αποδοκίμασαν με μεγάλη διαφορά, 21 ποσοστιαίων μονάδων, τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος αντιμετωπίζει το κόστος ζωής. Και η αντίθεση στον κ. Τραμπ εντείνεται.



Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση ήταν η πρώτη δημοσκόπηση των New York Times/Siena κατά τη δεύτερη θητεία του στην οποία η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, 52%, δήλωσε ότι «αποδοκιμάζει έντονα» τον πρόεδρο.



Σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θεωρούν γενικότερα τους Ρεπουμπλικανούς πιο ακραίους, πιο ελιτιστές και πιο διεφθαρμένους από τους Δημοκρατικούς, όπως επισημαίνει και σε άρθρο της η εφημερίδα New York Times.

Και ενώ οι Αμερικανοί εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις και για τα δύο κόμματα, στη συγκεκριμένη έρευνα τοποθετήθηκαν περισσότερο κοντά στο Δημοκρατικό Κόμμα, τόσο σε πολιτιστικά όσο και σε οικονομικά ζητήματα, παρά στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η σφυγμομέτρηση της αντλίας του βενζινάδικου

Αν τα δημοσκοπικά ευρήματα μοιάζουν απλά με νούμερα σε οθόνες που αλλάζουν από τη μια στιγμή στην επόμενη, μερικά πιο χειροπιαστά νούμερα έχουν κάνει τους Αμερικανούς να αμφισβητούν τη ρητορική του Λευκού Οίκου. Η τιμή του ντίζελ, για παράδειγμα, έχει εκτοξευθεί από 3,70 σε 6,30 δολάρια το γαλόνι μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που εξηγεί άμεσα γιατί οι ψηφοφόροι αλλάζουν άποψη για το ποιος διαχειρίζεται καλύτερα τον πληθωρισμό.



Μπορεί η εκτόξευση της τιμής του ντίζελ να εδραιώνει την διάχυτη αίσθηση οικονομικής πίεσης, ο Τραμπ ωστόσο επιμένει ότι δεν υπάρχει κρίση διαθέσιμου εισοδήματος. Κι εδώ είναι που αρχίζουμε να βλέπουμε Ρεπουμπλικανούς να απομακρύνονται.



Aυτά τα οικονομικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων ίσως εξηγούν γιατί το MAGA Inc. του Τραμπ ξοδεύει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες τις οποίες κέρδισε άνετα ο Αμερικανός πρόεδρος το 2024.



Το New Republic αναφέρει ότι το MAGA Inc. και δύο ακόμη συνδεδεμένες ομάδες στοχεύουν 27 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή σε ολόκληρη τη χώρα, από τις οποίες οι 17 είναι σε περιφέρειες που ο Τραμπ κέρδισε με τουλάχιστον πέντε μονάδες, ενώ σε έξι από αυτές κέρδισε με διψήφια διαφορά. Πρόκειται για μια πολύ ακριβή προσπάθεια άμυνας και φαίνεται πως οι Ρεπουμπλικανοί παίζουν άμυνα σχεδόν παντού.

Ο μόνος που συνεχίζει να παίζει επίθεση, όχι μόνο στα ευρήματα των δημοσκοπικών εταιριών και τηλεοπτικών δικτύων αλλά και στο αίσθημα των ψηφοφόρων για την κατάσταση της οικονομίας, τον πόλεμο στο Ιράν και την ακρίβεια, είναι ο πρόεδρος Τραμπ.