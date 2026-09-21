Σεισμό στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας προκαλεί το γιγαντιαίο σκάνδαλο χειραγώγησης που οδήγησε σε βίαιη βύθιση το τουρκικό χρηματιστήριο. Οι αρχές της γειτονικής χώρας έχουν εξαπολύσει ευρεία εκκαθαριστική επιχειρησιακή έρευνα, θέτοντας υπό εξέταση 253.000 άτομα και δεσμεύοντας τραπεζικούς λογαριασμούς διευθυντικών στελεχών.



Η κρίση ξέσπασε στις 16 Σεπτεμβρίου, όταν ο γενικός δείκτης BIST 100 κατέγραψε τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση του από τον Φεβρουάριο του 2023. Η συνεδρίαση διακόπηκε βίαια με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 5,54%, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές.



Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις που έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Akın Gürlek, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι μέσω παράνομων και αθέμιτων πρακτικών αποκτήθηκαν παράνομα κέρδη ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών, ποσό που ισοδυναμεί με 318 εκατομμύρια δολάρια. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται ποινική έρευνα για 825 εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla… https://t.co/Ead5O9QMa6 — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 21, 2026

Παράλληλα, οι εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς προχώρησαν σε δυναμικές παρεμβάσεις, διατάσσοντας την άμεση εκκαθάριση 131 επενδυτικών funds, τα οποία τελούσαν υπό τη διαχείριση επτά διαφορετικών εταιρειών. Η τουρκική κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραπομπή όλων των υπευθύνων στη δικαιοσύνη, με στόχο την προστασία των καταθετών.



Το πρόβλημα σιγόβραζε εδώ και μήνες στην εγχώρια αγορά. Παράγοντες του τομέα εξέφραζαν έντονες ανησυχίες για επενδυτικά funds που διατηρούσαν τεράστια έκθεση σε μετοχές χαμηλής ρευστότητας. Στα τέλη Αυγούστου, η ρυθμιστική αρχή είχε επιχειρήσει να βάλει φρένο, αυστηροποιώντας το πλαίσιο με κανόνες που έθεταν αυστηρά όρια στην έκθεση των hedge funds σε συνδεδεμένα μέρη.



Ωστόσο, οι περιορισμοί αυτοί πυροδότησαν αλυσιδωτές αντιδράσεις, αποκαλύπτοντας την πραγματική έκταση των αθέμιτων τακτικών.



Στο ταμπλό, η νευρικότητα παραμένει έκδηλη. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο BIST 100 περιόρισε τις αρχικές απώλειες στο 0,5%, έπειτα από μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας με διακύμανση άνω των 330 μονάδων και εύρος μεταξύ 12.895 και 13.233 μονάδων. Η αγορά προσπαθεί να ισορροπήσει, ενώ οι αποκαλύψεις για τη δράση των funds συνεχίζουν να προκαλούν τριγμούς.





