Νέος γύρος αναταράξεων σημειώνεται στο τηλεοπτικό σκηνικό της πρωινής ενημερωτικής ζώνης του Open, καθώς η εκπομπή «10 Παντού» βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμη σημαντική απώλεια. Ο Κώστας Κόκκολας, ένας έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή θητεία σε απαιτητικές παραγωγές και ιδιαίτερα δημοφιλής στο νεανικό κοινό μέσα από την παρουσία του στο TikTok, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του αρχισυντάκτη, πριν καν συμπληρώσει έναν μήνα συνεργασίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ο δημοσιογράφος έλυσε σήμερα την επαγγελματική του σχέση με τον σταθμό σε πολύ φιλικό κλίμα.

Η εξέλιξη αυτή παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς πρόκειται για τον πέμπτο κατά σειρά αρχισυντάκτη που αποχωρεί από το συγκεκριμένο project από την περασμένη τηλεοπτική σεζόν μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας τις συνεχείς αλλαγές στη δομή της εκπομπής.

Διαδοχικές αποχωρήσεις πίσω και μπροστά από τις κάμερες

Το διαζύγιο με τον Κώστα Κόκκολα δεν είναι το μοναδικό που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στη συγκεκριμένη παραγωγή. Η ομάδα του Νίκου Στραβελάκη μετρά ήδη μια σειρά από απώλειες βασικών συντελεστών.

Από το σχήμα έχουν αποχωρήσει το προηγούμενο διάστημα ο σκηνοθέτης, η υπεύθυνη καλεσμένων, καθώς και ο βοηθός αρχισυντάκτη. Παράλληλα, κομβικής σημασίας ήταν και η έξοδος της Μίνας Καραμήτρου, η οποία μετά από μακρόχρονη παρουσία στο OPEN και έχοντας κεντρικό ρόλο στην παρουσίαση του «10 Παντού» στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη, ολοκλήρωσε τη συνεργασία της και μετακινήθηκε ήδη στον ΣΚΑΪ.

Το παρασκήνιο και οι προηγούμενες ανατροπές

Το κλίμα στην εκπομπή είχε ήδη επιβαρυνθεί από τις πρώτες κιόλας ημέρες της νέας σεζόν. Μόλις μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα, την 1η Σεπτεμβρίου, η ξαφνική απουσία του Νίκου Στραβελάκη από το πλατό είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό και συζητήσεις στους διαδρόμους του σταθμού.

Εκείνη την περίοδο, στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου – που φέτος είναι στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη- βρέθηκε ο Αντώνης Κρητικός. Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είχε αναφέρει τότε στον αέρα: «Μια δυσκολία έχει κρατήσει σήμερα τον Νίκο Στραβελάκη μακριά μας.»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντώνης Κρητικός είχε προσθέσει: «Του ευχόμαστε τα καλύτερα και να επανέλθει δριμύτερος.»

Ο Νίκος Στραβελάκης επέστρεψε τελικά στο πόστο του την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μετά από τριήμερη απουσία. Ωστόσο, η ηρεμία δεν διατηρήθηκε για πολύ, καθώς η αποχώρηση του Κώστα Κόκκολα δημιούργησε κενό στην κορυφή της συντακτικής ομάδας το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν έχει ακόμη καλυφθεί.