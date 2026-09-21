Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Χαράλαμπο Κωστούλα φιλοξενεί η ισπανική Marca, εστιάζοντας στην εντυπωσιακή εξέλιξη του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος έχει αρχίσει να αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον.

«Η Premier ερωτεύεται τον “Babistuta”», αναφέρει χαρακτηριστικά στον τίτλο της η ισπανική εφημερίδα, παρουσιάζοντας την πορεία του 19χρονου από τον Ολυμπιακό μέχρι την Αγγλία και υπενθυμίζοντας τα λόγια του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «θαύμα της φύσης».

Από τον Ολυμπιακό στην Premier League

Η Marca κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις ποδοσφαιρικές ρίζες του νεαρού επιθετικού. Ο πατέρας του, Θανάσης, αγωνίστηκε σε περισσότερα από 200 παιχνίδια ως αμυντικός με τον Ολυμπιακό. Ο Χαράλαμπος ακολούθησε διαφορετικό δρόμο μέσα στο γήπεδο, ξεκινώντας ως εξτρέμ και εξελισσόμενος σταδιακά σε καθαρό «9άρι».

Υπήρξε βασικό κομμάτι της ιστορικής ομάδας Νέων του Ολυμπιακού που κατέκτησε το UEFA Youth League το 2024, προτού κάνει το μεγάλο βήμα για την Premier League. Η Μπράιτον δαπάνησε 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, επενδύοντας σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή το μέγεθος της πρόκλησης, χαρακτηρίζοντας την Premier League το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και επισημαίνοντας τις μεγάλες διαφορές στην ένταση και στον ρυθμό σε σχέση με την Ελλάδα.

Η προσαρμογή του χρειάστηκε χρόνο. Στην πρώτη του σεζόν πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε μία ασίστ σε μόλις 532 λεπτά συμμετοχής, έχοντας μεταξύ άλλων σημειώσει και ένα εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι.

Η εκτόξευση του «Babistuta»

Η φετινή σεζόν, ωστόσο, έχει ξεκινήσει με εντελώς διαφορετικούς όρους. Ο Κωστούλας μετρά ήδη τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε οκτώ αναμετρήσεις, εξελισσόμενος σε μία από τις σημαντικότερες επιθετικές λύσεις της Μπράιτον.

Σκόραρε και δημιούργησε γκολ απέναντι στην Τρόμσο στο 4-0 που εξασφάλισε στην ομάδα του την παρουσία στη League Phase του Conference League, βρήκε ξανά δίχτυα στη νίκη με 3-2 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο League Cup και ακολούθησε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση.

Απέναντι στην Άρσεναλ ήταν ξανά πρωταγωνιστής, με ένα γκολ και μία ασίστ στο επιβλητικό 3-0 της Μπράιτον, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η Marca στέκεται παράλληλα στα ιδιαίτερα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του. Ο Κωστούλας δεν αποτελεί έναν κλασικό φορ περιοχής, καθώς διαθέτει την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα που απέκτησε παίζοντας στα άκρα, έχοντας φτάσει ως εξτρέμ ακόμη και τα 36 χιλιόμετρα την ώρα.

Χίρτσελερ: «Είναι γεννημένος σκόρερ»

Η πρόοδος του Έλληνα επιθετικού έχει εντυπωσιάσει και τον Φάμπιαν Χίρτσελερ. Ο προπονητής της Μπράιτον εξήγησε ότι ο σύλλογος έδωσε στον Κωστούλα τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής και πλέον βλέπει έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

«Από την προετοιμασία βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Σε κάθε προπόνηση δείχνει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι σκόρερ, ένας γεννημένος σκόρερ. Όταν βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο τελειώνει τις φάσεις στην προπόνηση, καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι ξεχωριστό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χίρτσελερ στάθηκε και στη δουλειά που έχει κάνει ο νεαρός Έλληνας μακριά από τα φώτα, τονίζοντας ότι πλέον ανταμείβεται για την προσπάθειά του και έχει αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι να εκτελεί σωστά ακόμη και τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού.

Ο ίδιος ο Κωστούλας απολαμβάνει τη νέα πραγματικότητα, χωρίς να δείχνει διάθεση να αρκεστεί σε όσα έχει ήδη πετύχει. «Παίζω περισσότερα λεπτά, περισσότερα παιχνίδια. Πρέπει καθημερινά να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Πιστεύω στις δυνατότητές μου και θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω πολύ την ομάδα. Τα πράγματα πηγαίνουν καλά και μπορούν να πάνε ακόμη καλύτερα εφόσον συνεχίσουμε να κάνουμε όσα πρέπει», τόνισε.