Ο Νίκος Στραβελάκης απουσιάζει από το «10 Παντού» του OPEN από την Τρίτη, λίγο μετά την πρεμιέρα της ενημερωτικής εκπομπής που παρουσιάζει μαζί με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Στη θέση του, στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, εμφανίζεται τις τελευταίες δύο ημέρες ο Αντώνης Κρητικός.

Το κανάλι φέρεται να έχει στείλει επιστολή στον Νίκο Στραβελάκη σχετικά με την απουσία του από την ενημερωτική εκπομπή, την ίδια ώρα που ο δημοσιογράφος έδωσε κανονικά το «παρών» στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real FM.

Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη, το «10 Παντού» της Τρίτης κατέγραψε μέσο όρο 1,7% στο δυναμικό κοινό, με την επίδοση να υποχωρεί μέχρι το 0,8%, ενώ στο σύνολο της τηλεθέασης, η εκπομπή υποχώρησε από τα διψήφια ποσοστά.

Η συνάντηση με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο

Επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η συνάντηση του Νίκου Στραβελάκη με τον γενικό διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο η οποία αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν σήμερα, με το περιεχόμενο της συζήτησης να αφορά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την απουσία του δημοσιογράφου από το «10 Παντού».