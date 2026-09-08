Η Μίνα Καραμήτρου μίλησε για την αποχώρησή της από το OPEN και τη μετακίνησή της στον ΣΚΑΪ, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφασή της δεν συνδέθηκε με οικονομική ή επαγγελματική πρόταση, αλλά με ένα προσωπικό ζήτημα που προέκυψε και δεν μπορούσε να αγνοήσει.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», η δημοσιογράφος αναφέρθηκε ακόμη στη σχέση της με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει όσα γράφονται κατά καιρούς για την ίδια και την επαγγελματική της πορεία.

«Εγώ δεν φεύγω για τις προτάσεις και τα λεφτά»

Η Μίνα Καραμήτρου εξήγησε ότι η αποχώρησή της από το OPEN δεν προέκυψε επειδή είχε κάποιο παράπονο από τον σταθμό. Όπως είπε, η αιτία ήταν ένα προσωπικό ζήτημα για το οποίο επέλεξε να μην μιλήσει δημόσια.

«Το θέμα δεν ήταν επαγγελματικό, δεν είχα απολύτως κανένα παράπονο από το OPEN. Ήταν ένα τελείως προσωπικό θέμα που προέκυψε, για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί προτίμησε να κάνει μια νέα αρχή, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι θα άφηνε πίσω της μια επαγγελματική κατάσταση που γνώριζε καλά.

«Είπα πως δεν μπορώ να το προσπεράσω, οπότε είπα να κάνω κάτι άλλο, να ανοίξω μια νέα πόρτα και επειδή μου αρέσει να κοιτάω μόνο μπροστά.. είναι η φιλοσοφία της ζωή μου αυτή», συμπλήρωσε.

Όταν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τη ρώτησε αν πριν πάρει μια τέτοια απόφαση εξετάζει το ενδεχόμενο μιας άλλης πρότασης, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Εγώ δεν φεύγω για τις προτάσεις και τα λεφτά».

Η δημοσιογράφος περιέγραψε με αυτόν τον τρόπο τη δική της λογική απέναντι στις επαγγελματικές αλλαγές, εξηγώντας ότι δεν επιλέγει απαραίτητα τον δρόμο που προσφέρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Δεν κοιτάζω τις σιγουριές, δεν μπορώ εγώ, αν νιώσω ότι με στριμώξεις δεν αισθάνομαι καλά.. επίσης κάτι που είχα από πολύ μικρή.. θέλω να μου αιτιολογείς, δεν θέλω να μου απαγορεύσεις κάτι. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις», είπε.

Η ιδιαίτερη σχέση με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο

Η συζήτηση πέρασε και στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο η Μίνα Καραμήτρου έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση μέσα στα χρόνια της δημοσιογραφικής της διαδρομής.

Η ίδια θέλησε εξαρχής να τον εξαιρέσει από τη συζήτηση για την αποχώρησή της, διαχωρίζοντας τη σχέση τους από το προσωπικό ζήτημα που την οδήγησε στην απόφαση να φύγει από το OPEN.

«Από όλη αυτή την ιστορία θα αφήσω απ΄έξω τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο γιατί ο Χρήστος για εμένα είναι ο “δημοσιογραφικός μου μπαμπάς”. Όχι, “μπαμπάς” μου έλεγε συχνά, αλλά θα λες “είσαι η μικρή μου αδελφή”. Όλοι γνωρίζετε ποια είναι η σχέση μου με τον Χρήστο; Τι να πω για τον Χρήστο…»

Στη συνέχεια επανέλαβε ότι η απόφασή της να αποχωρήσει δεν αφορούσε τη συνεργασία της με τον σταθμό.

«Προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό το οποίο είπα ότι δεν μπορώ να το προσπεράσω, δεν μπορώ να το αφήσω πίσω. Οπότε καλύτερα να ανοίξω μια καινούργια πόρτα, να κάνω κάτι άλλο. Επειδή μου αρέσει να κοιτάω μόνο μπροστά (…) Δεν κοιτάζω τη σιγουριά, θα φύγω ακόμη και εάν το μέλλον είναι αβέβαιο», είπε η Μίνα Καραμήτρου.

«Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις»

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε ακόμη σε μια στάση που, όπως είπε, τη χαρακτηρίζει από μικρή ηλικία. «Αν εμένα με στριμώξεις δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις», ανέφερε.

Η ίδια μίλησε και για τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς αφορούν το όνομά της και τις αλλαγές στην επαγγελματική της πορεία, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να απαντήσει δημόσια σε όσα γράφονται.

«Δεν έχω φτάσει σε σημείο να πω ότι έχω αδικηθεί από κάτι και θέλω να το βάλω στη θέση του, αλλά αν το αισθανθώ θα το κάνω. Είμαι της άποψης, όταν εκτίθεσαι είναι λογικό να θέλει ο καθένας να θέλει να πει κάτι για σένα. Οπότε είναι λογικό να λένε για σένα».

Και πρόσθεσε:

«Αν αισθανθώ ότι θέλω να τοποθετηθώ και να πω κάτι για μένα, ναι, θα βγω και θα το πω. Καταλαβαίνω και τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να πουν κάτι. Απλώς έχω κι εγώ μέσα μου τις κόκκινες γραμμές μου, δεν θα σας πω ποιες είναι αυτές γιατί δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής κανείς να τις παραβιάσει».