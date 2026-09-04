Ο Νίκος Στραβελάκης βρέθηκε ξανά στη θέση του στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, έχοντας στο πλευρό του την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μετά την ολιγοήμερη απουσία του από το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Ο δημοσιογράφος έκανε την έναρξή του με μουσική, επιλέγοντας το γνωστό τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη». «Μας ξύπνησες μνήμες με αυτή την επιλογή τραγουδιού» σχολίασε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου με τον Νίκο Στραβελάκη να κάνει αναφορά στη ΔΕΘ.

«Καλά εγώ Σαββατοκύριακο δουλεύω, 1 η ώρα μεσημεριανό δελτίο. Θέλω τους φίλους να είναι συντονισμένοι στο Open και το Σαββατοκύριακο. Να τα λέμε αυτά», συμπλήρωσε στη συνέχεια η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Ο Νίκος Στραβελάκης τότε απάντησε με χιούμορ, μιλώντας για την έντονη επαγγελματική του καθημερινότητα και αναφερόμενος στον διευθυντή του σταθμού, Χρήστο Παναγιωτόπουλο. «Κατερίνα μου, δουλεύω 365 μέρες το χρόνο. Ακολουθώ τα ήθη του διευθυντή μας, του Χρήστου Παναγιωτόπουλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχω μπει στο ίδιο τριπάκι να ξέρετε και μ’ αρέσει πολύ», απάντησε εκείνη με τον παρουσιαστή να της απαντά: «Μη λες μεγάλες κουβέντες. Το ίδιο τριπάκι με τον Παναγιωτόπουλο δεν γίνεται». «Εννοώ ότι έχω μπει σε αυτό το ωραίο τριπάκι της καθημερινότητας, την ενημέρωση», διευκρίνισε εκείνη.