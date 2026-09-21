Σε πλήρη ομολογία για τη γυναικοκτονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα προχώρησε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο 27χρονος δράστης, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Ο 27χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, ενώ νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως ενισχύουν το ενδεχόμενο η επίθεση να μην ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έκρηξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα έχοντας μαζί του σουγιά. Το γεγονός ότι έφερε μαζί του το όπλο πριν από τη συνάντησή του με την 25χρονη εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία.

Η απόπειρα να παραπλανήσει τις Αρχές

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας.

Αρχικά, ο 27χρονος φέρεται να προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, καλώντας την Άμεση Δράση και υποστηρίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από άγνωστους κουκουλοφόρους.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ο 27χρονος κατέρρευσε και ομολόγησε τη δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί καβγάς.

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ενώ υπέδειξε και το σημείο όπου είχε πετάξει το μαχαίρι.

Πολλαπλά τραύματα στην 25χρονη

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, στον θώρακα και στη ράχη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα τραύμα στο πόδι.

Μετά τη δολοφονία της 25χρονης, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Κατά την ιατροδικαστική εξέταση εντοπίστηκαν αυτοπροκληθέντα τραύματα στο αριστερό τμήμα του θώρακά του, κοντά στην καρδιά, καθώς και βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.