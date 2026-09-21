Ένα στιγμιότυπο από την εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη με την Άντζελα Δημητρίου το βράδυ του Σαββάτου έχει προκαλέσει αρκετά σχόλια στo TikTok.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο γνωστός τραγουδιστής θέλησε να μοιραστεί με το κοινό ένα περιστατικό που είχε από την επίσκεψή του στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Πάω, λοιπόν, και μου λέει ο σεκιουριτάς: “Πώς είστε; Είστε καλά;”. Λέω “εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Θεός σχωρέστον”», ακούγεται να λέει ο Σταμάτης Γονίδης, ενώ η Άντζελα Δημητρίου τον κοιτάζει εμφανώς σαστισμένη.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα κυκλοφόρησε γρήγορα στο διαδίκτυο και έγινε viral, με τους περισσότερους χρήστες να σχολιάζουν πώς μια τέτοια ατάκα ήταν όχι μόνο άστοχη, αλλά και προσβλητική για τον δημοφιλή τραγουδιστή.

@stigma_radioshow Μια ιδιαίτερα σκληρή αναφορά έκανε ο Σταμάτης Γονίδης από την πίστα νυχτερινού κέντρου, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ακούγεται στο βίντεο, ο Γονίδης αναφέρθηκε σε περιστατικό στο νεκροταφείο, όπου φέρεται να επισκέφθηκε το μνήμα του Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, όταν ένας security τον ρώτησε «πώς είναι;», εκείνος απάντησε: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε». #fyp #stigmanews #mazonakis #giorgosmazonakis #gonidis ♬ πρωτότυπος ήχος – stigma_radioshow

Οι εξηγήσεις που έδωσε ο Σ. Γονίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό»

«Δεν αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που αναφέρονται όλοι. Καταρχήν εμείς με τον Γιώργο κάναμε παρέα, είχε πολύ χιούμορ και ο Γιώργος. Γελάγαμε με αστεία και ανέκδοτα, γιατί το χιούμορ είναι θεραπεία. Λοιπόν, ο πρώτος που με ρώτησε, με ρωτάει “τι κάνεις;”. Του λέω “περιμένω τη σειρά μου. Όχι, περιμένω τη σειρά μου να προσκυνήσω, γιατί πήγα να πω το τελευταίο αντίο στον φίλο μου. Εννοούσα τη σειρά μου να “φύγω”. Όλοι περιμένουμε τη σειρά μας κάποια στιγμή να “φύγουμε”. Ο δεύτερος που με ρώτησε “τι κάνεις”, του λέω “εγώ καλά είμαι, ο άλλος πέθανε”. Σαν να του έλεγα με ρωτάς εμένα αν είμαι καλά που ήρθα εδώ για να χαιρετίσω τον φίλο μου που έφυγε. Είχε μια δόση χιούμορ, γιατί οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες και φιλοσοφημένες. Κανείς δεν θα μείνει εδώ για πάντα. Όλοι μια μέρα κάποια στιγμή θα “φεύγουμε” από τη ζωή γιατί εδώ είμαστε εξόριστοι. Λες να μην ήξερα ότι θα παρεξηγηθεί; Αλλά μέχρι να πάρει μπρος το μυαλό του άλλου, πρέπει να περάσει λίγος καιρός να καταλάβει τι σημαίνει μια απάντηση που έχει βάθος», εξήγησε ο Σταμάτης Γονίδης.

«Με τον Γιώργο είχαμε συνεργαστεί και από τότε κάναμε παρέα. Μιλούσαμε για τον Θεό, μιλούσαμε για πνευματικά θέματα. Ήταν ψαγμένος πολύ. Όσα χρόνια κάναμε παρέα το χιούμορ δεν θα έλειπε και θα είχαμε πάντα κάτι να πούμε. Το γέλιο του ήταν φανταστικό, δηλαδή μέσα στο μυαλό μου ακόμα υπάρχει. Έτσι και με χιούμορ τον αποχαιρέτησα. Γιατί αν αυτός ήταν δίπλα μου και είχε πεθάνει κάποιος άλλος και έλεγα αυτή την ατάκα, θα γελούσε μέχρι σήμερα. Για μένα δεν έχει φύγει. Απορώ ενώ ήταν τόσο έξυπνος, εύστροφος, πώς τον παραμύθιασαν έτσι και πιάστηκε κορόϊδο από τα αυτά τα λαμόγια και έκανε αυτή την απερίσκεπτη κίνηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε και έφυγε ο Γιώργος, θα σώσει πολύ κόσμο που είχαν εμπιστευτεί τέτοιου είδους θεραπείες, με ανθρώπους που δεν ήταν ιατροί επίσημα», πρόσθεσε στη συνέχεια.