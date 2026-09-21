Έρχεται… πόλεμος

Πέντε αγωνιστικές έχουν γίνει στο πρωτάθλημα της Super League και πρωταγωνιστές είναι οι διαιτητές. Λάθη, κάποια εκ των οποίων μεγάλα και καθοριστικά, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, είτε με Έλληνες είτε με ξένους διαιτητές. Μια κατάσταση που δεν γίνεται να συνεχιστεί για πολύ και αυτό θα το καταλάβουν στην ΚΕΔ και στην ΕΠΟ όταν αρχίσει ο… πόλεμος. Γιατί θα αρχίσει. Το φετινό πρωτάθλημα είναι κομβικό για διάφορους λόγους και τα πράγματα θα ξεφύγουν, σε επικοινωνιακό επίπεδο, αν συνεχιστεί το ίδιο βιολί. Ο Γκαγκάτσης είναι προβληματισμένος από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και περιμένει από τον Λανουά να σώσει την κατάσταση, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι εξαιρετικά δύσκολο ως απίθανο να θέσουν ξανά θέμα Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι.

Παρακολουθούν τον Τεττέη

Πολύ σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Τεττέη, τον οποίο ήδη παρακολουθούν ομάδες του εξωτερικού. Οι πράσινοι είχαν δεχθεί κρούσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά δεν το συζήτησαν το θέμα καθώς είναι νωρίς ακόμη. Ήξεραν και ξέρουν ότι η χρηματιστηριακή αξία του μπορεί να ανέβει πάρα πολύ στη συνέχεια, οπότε δεν είχαν λόγο να συζητήσουν για την πώλησή του. Αν όμως ο Τεττέη συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό θα είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν ξανά ενδιαφερόμενοι και οι προτάσεις που θα κάνουν πολύ υψηλές. Και είναι ένα θέμα το ποια θα είναι η απόφαση του Αλαφούζου σε μια τέτοια περίπτωση. Έπειτα από τόσα λεφτά που ξόδεψαν στις μεταγραφές οι πράσινοι πάντως, θα πρέπει να κάνουν και μια πολύ ακριβή πώληση.

Μήνυμα Νίκολιτς

Η ΑΕΚ πέρασε από τον Βόλο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Νίκολιτς έστειλε μήνυμα σε έναν παίκτη του. Με τον Ρότα εκτός λόγω τραυματισμού, ο Σέρβος προτίμησε να βάλει στο δεξί άκρο της άμυνας τον Γκατσίνοβιτς και όχι τον Γκεοργκίεφ που υποτίθεται ότι υπολογίζεται σαν δεξί μπακ. Στα εύκολα παιχνίδια, όπως με τον Πανσερραϊκό στο κύπελλο, μπορεί. Στα πιο δύσκολα όμως ο Νίκολιτς δεν τον εμπιστεύεται και το έδειξε στο Πανθεσσαλικό. Όχι και ό,τι καλύτερο για τον 20χρονο Βούλγαρο στόπερ που αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, δεν είχε καμία ελπίδα… απέναντι σε Μουκουντί, Ρέλβας, ο Νίκολιτς δούλεψε μαζί του για να τον έχει σαν αναπληρωματικό δεξί μπακ και τελικά δεν τον εμπιστεύεται ούτε για εκεί.

«Ζαχά για Ολυμπιακό»

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο μεταγραφής για τον Ολυμπιακό, ο Αλγκουαθίλ είναι αυτός που θα αποφασίσει. Οι ερυθρόλευκοι έχουν στα χέρια τους λίστα με τους ελεύθερους εξτρέμ και περιμένουν την τελική εισήγηση του Ισπανού προπονητή, με τον Μαρινάκη να έχει δώσει εντολή να γίνει ό,τι ζητήσει ο Ιμανόλ. Στο εξωτερικό πάντως υπάρχουν αναφορές στον Γουίλφριντ Ζαχά, τον 33χρονο Ιβοριανό που έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Σάρλοτ και αποφάσισε να κλείσει το κεφάλαιο ΗΠΑ και να επιστρέψει στην Ευρώπη. Στον Πειραιά πάντως δεν λένε τίποτα για το θέμα και υποστηρίζουν πως οι μεταγραφές έχουν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν ζητήσει παίκτη ο Αλγκουαθίλ.

Όχι μόνο Χεζόνια

Στον μπασκετικό Ολυμπιακό είναι πιθανό να μην περιμένουν τον Χεζόνια για ενίσχυση αλλά να κάνουν κι άλλη μεταγραφή. Ο Κροάτης δεδομένα αποτελεί στόχο των ερυθρόλευκων και είναι πάρα πολλοί αυτοί που θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία, μέχρι τον Νοέμβριο όμως θα παραμείνει αναγκαστικά στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Δεν αποκλείεται όμως οι πρωταθλητές Ευρώπης να αποκτήσουν κι άλλον παίκτη για τη θέση του, πριν επιστρέψει στην Ευρώπη ο Χεζόνια. Ο Μπαρτζώκας ξέρει όσο λίγοι την αγορά, εξετάζει διάφορες περιπτώσεις παικτών και αν το πάρει απόφαση ξέρει ότι οι Αγγελόπουλοι δεν θα του πουν «όχι». Κι ας έχουν υπολογίσει και το συμβόλαιο του Χεζόνια, για τον οποίο είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις.