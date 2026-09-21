Δεκαετία του ’80…

Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή.

Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες.

Ο τόπος ορίζεται από το εδώ, ο χρόνος από το τώρα.

Και στις ατελείωτες νύχτες, οι πόλεις δεν κοιμούνται ποτέ. Παρά μόνο ζουν. Ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Αυτός είναι ο κόσμος του «Ντέρτι», της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του ΑΝΤ1, που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και θα καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης και το βάθος των χαρακτήρων της. Μια δυνατή ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Η ιστορία

Πάτρα, 1987

Η Στέλλα εισβάλλει σε έναν ξένο, λαμπερό, αλλά και επικίνδυνο κόσμο για να σώσει τον εαυτό της.

Εκεί, θα βρει τη μητέρα που την εγκατέλειψε, έναν άντρα που θα σημαδέψει τη ζωή της, μια οικογένεια γεμάτη πάθη, φόβους και μυστικά και, τελικά, τη δική της φωνή…

Τι θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο

Αθήνα, 1987. Η Στέλλα Σμαραγδή, μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: να πάει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο Ντέρτι, το λαμπερό, αλλά και ύποπτο, νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου, της μητέρας της Στέλλας που την εγκατέλειψε όταν ήταν μικρή. Στο πλευρό της Στέλλας ο Άρης Δεληγιάννης, ένας αστυνομικός που υιοθετεί ψεύτικη ταυτότητα και πάει μαζί της για να εξαρθρώσει το εγκληματικό δίκτυο του Αβραμίδη, αλλά και για να την προσέχει. Την ίδια στιγμή, ο νεαρός Κωστής, γιος του τραγουδιστή Λεωνίδα Ρέντη και κολλητού φίλου του Αλέκου, έχει εξαφανιστεί, προκαλώντας την ανησυχία όλων. Καθώς οι δυο κόσμοι αρχίζουν να πλησιάζουν, η Στέλλα βρίσκεται παγιδευμένη σε όσα κρύβει και σε όσα καλείται να αποκαλύψει.

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