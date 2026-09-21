Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου λίγο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίασε το «Live News», φέρνοντας στο φως πληροφορίες για δύο ακόμη πρόσωπα που φέρεται να βρίσκονταν στον χώρο εκείνο το απόγευμα.

Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 45 έως 50 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, είχε βρεθεί στο ιατρείο ως ασθενής, καθώς και για μία γυναίκα που υποβαλλόταν την ίδια ώρα σε πλασμαφαίρεση σε διπλανό δωμάτιο.

Ο άνδρας που βρέθηκε στο ιατρείο

Ο άνδρας φέρεται να είχε στο παρελθόν τουριστικό πρακτορείο που συνεργαζόταν με συναυλίες καλλιτεχνών, ενώ για αρκετά χρόνια είχε ζήσει στη Σουηδία. Αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρέθηκε εκείνη την ημέρα στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επισκέφθηκε τον χώρο ως ασθενής και κατά την είσοδό του διασταυρώθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο λόγος για τον οποίο βρισκόταν εκεί δεν έχει γίνει γνωστός, ενώ σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές για όσα συνέβησαν.

Η γραμματέας του ιατρείου, μιλώντας στο «Live News», υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν εργαζόταν στον χώρο και πως ήταν ασθενής του γιατρού.

«Δεν ήταν εργαζόμενος στο ιατρείο, ασθενής του γιατρού ήτανε. Νομίζω αυτός τώρα επιχειρηματίας είναι. […] Εντελώς τυχαία βρέθηκαν στο μπες βγες», ανέφερε, προσθέτοντας πως, σύμφωνα με την ίδια, έχει ήδη κληθεί να καταθέσει.

Η γυναίκα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία εργαζόμενης στο ιατρείο για μία ακόμη ασθενή.

Σύμφωνα με τη νοσηλεύτρια-τεχνολόγο εργαστηρίων, η γυναίκα υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση σε διπλανό δωμάτιο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο.

Η εργαζόμενη υποστήριξε ότι ήταν παρούσα και μπορούσε να επιβεβαιώσει πως υπήρχε και δεύτερο ραντεβού εκείνη την ώρα.

«Το άλλο ραντεβού μπορώ να το βεβαιώσω γιατί ήμουν δίπλα μαζί με την άλλη κυρία που έκανε εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδόθηκε, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη γυναίκα είχε επισκεφθεί ξανά το ιατρείο για πλασμαφαίρεση, ούτε αν είχε οποιαδήποτε σχέση με τον άνδρα που επίσης βρισκόταν στον χώρο.

«Καταλάβαμε τον πανικό»

Η ίδια εργαζόμενη περιέγραψε και τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για πανικό και φόβο μέσα στο ιατρείο.

«Καταλάβαμε τον πανικό. Κάτι τρέχει, κάτι γίνεται και απ’ την τρομάρα μου πραγματικά έκλεισα και την άλλη πόρτα. Λέω τι θα σκεφτεί η γυναίκα αυτή που είχα παγώσει από τον φόβο μου», ανέφερε.

Τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αφορούν την παρουσία των δύο συγκεκριμένων προσώπων στο ιατρείο και τις συνθήκες που επικράτησαν εκείνη την ώρα. Οι καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να φωτίσουν τι ακριβώς συνέβη στον χώρο τις κρίσιμες στιγμές πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.