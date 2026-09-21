Ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζουν να είναι κοντά στους πληγέντες από τον σεισμό του 2021 στο Αρκαλοχώρι Κρήτης, με στόχο την αναδόμηση του χωριού.

Μάλιστα, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι «ερυθρόλευκοι» πρόσφεραν σχολικά είδη για τη στήριξη των παιδιών των περιοχών Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Το 2021 το Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο Κρήτης δοκιμάστηκε από τους ισχυρούς σεισμούς και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, καθώς και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στους κατοίκους. Όλα αυτά τα χρόνια όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού έχει σταθεί αρωγός στην αναδόμηση του Αρκαλοχωρίου της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο κ. Μαρινάκης, πρόσφεραν σχολικές τσάντες και σχολικά είδη για τη στήριξη των παιδιών των Δημοτικών Σχολείων της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, προκειμένου να έχουν όλα τα εχέγγυα να προχωρήσουν μπροστά για μία καλή σχολική σεζόν».

Ο Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Γιανναράκης δήλωσε για τη νέα δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διότι εκτός από την Μητρόπολη Πειραιώς την οποία στηρίζει με γενναιότητα, έχει δείξει την αγάπη του και στη δική μας Μητρόπολη, τη σεισμόπληκτη Μητρόπολη, που μας έχει βοηθήσει αρκετά.

Τον ευχαριστούμε που έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά των περιοχών μας να έχουν τα σχολικά τους είδη για τη νέα τους σχολική χρονιά. Να ευχηθούμε όλοι στον Βαγγέλη Μαρινάκη καλή δύναμη και να συνεχίσει να προσφέρει τη βοήθειά του στη Μητρόπολη μας».